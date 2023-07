Kessié-Juventus, adesso parlano i fatti: incontro UFFICIALE

Come è “d’obbligo” in questo periodo il calciomercato della Juventus tiene sulle spine milioni di appassionati bianconeri.

C’è tanta voglia di riscatto dopo l’ultima stagione, che per la formazione di Allegri si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo. E con un settimo posto in campionato, dovuto alla penalizzazione subita, che senz’altro non ha rispecchiato il valore della rosa.

La società intende aprire una nuova era vincente ed è per questo motivo che durante questa estate sono previsti diversi cambiamenti all’interno dell’organico. A guidare le operazioni di calciomercato della Juventus è stato chiamato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che arriva dal Napoli campione d’Italia. A lui in questa fase tocca il compito di mettere a segno acquisti e cessioni, nel tentativo di riuscire a creare una squadra che possa competere per lo scudetto insieme alle altre big del nostro campionato. Massima attenzione dunque su quel che a breve potrebbe accadere.

Juventus, domenica incontro per Kessie?

I bianconeri stanno cercando i tasselli giusti per migliorare la squadra. Non solo in attacco o in difesa, ma anche sulla linea mediana. Ci sarà prima da cedere, vero, visto i maggiori esuberi sono proprio in mezzo al campo. Ma l’obiettivo in arrivo è stato fissato. Il nome caldo è quello di Franck Kessie.

Come ha spiegato “La Stampa”, quello legato al centrocampista ivoriano potrebbe essere un affare destinato a decollare a breve. L’occasione ideale potrebbe essere proprio il match in programma domenica a San Francisco tra i bianconeri e il Barcellona. L’intenzione della Juve è quella di prendere Kessie in prestito, con diritto di riscatto. Puntando sul fatto che l’ex Milan non rientra nei piani dei catalani, che intendono sfoltire l’organico per abbassare il loro monte ingaggi. Kessie rappresenterebbe un tassello molto importante per rinforzare il centrocampo juventino.