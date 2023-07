Ha scelto ancora la Juventus: firma UFFICIALE fino al 2026

Ha scelto ancora la Juventus, i bianconeri dimostrano ancora una volta di avere le idee chiare per quanto riguarda i giovani.

Che la Juventus, ormai da qualche anno, abbia deciso di puntare sui giovani non è più una novità. La società bianconera è stata la prima, nel 2018, a varare il progetto della cosiddetta seconda squadra, ispirandosi al modello spagnolo. Non appena la federazione ha dato la possibilità di iscrivere le squadre B alla Serie C, la Signora ne ha approfittato sin da subito, piantando così dei semi che oggi stanno dando rigogliosi frutti.

La Juventus Next Gen è una realtà importante, dalla quale la prima squadra ha attinto a piene mani nell’ultimo quinquennio. Da questo “serbatoio”, ad esempio, sono arrivati giocatori come Nicolò Fagioli, una delle più belle sorprese dell’ultima Serie A. Prima di andare in prestito a Cremona e conquistare la massima serie da protagonista con i grigiorossi, il talentuoso centrocampista bianconero aveva fatto tappa a quella che all’epoca si chiamava ancora Under-23. Scovare altri “Fagioli” è l’obiettivo della Juventus, che ha intenzione di costruire uno dei settori giovanili più all’avanguardia d’Europa.

Ha scelto ancora la Juventus, Savona firma fino al 2026

Massimiliano Allegri sembra voler sposare in pieno questa politica ed è per questo che nella imminente tournée americana ha deciso di portare tre ragazzi che nell’ultima stagione si sono messi in luce proprio con la Next Gen: si tratta di Huijsen, Yildiz, Daffara e Nonge.

Ma durante la stagione anche altri potranno avere un’occasione, “frequentando” sempre più spesso la prima squadra. Uno di questi è Nicolò Savona, difensore laterale nato ad Aosta nel 2003. La “piantina” della Juventus ha appena firmato il rinnovo del contratto fino al 2026. “Nicolò Savona ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026 – si legge nel comunicato – Una conferma meritata per il difensore laterale bianconero, autore di un campionato solido in serie C nella rosa Next Gen e una parte finale di stagione con l’Under 19. Nato ad Aosta, il terzino classe 2003 ha vissuto una parentesi in prestito alla Spal, tornando poi a vestire bianconero. Analizzando il bagaglio statistico del giocatore, i numeri parlano di 51 presenze e 4 gol con la Primavera tra campionato e coppe, mentre con la Next Gen ha già raggiunto le 20 apparizioni. Congratulazioni, Nicolò! Avanti insieme, cercando di raggiungere grandi obiettivi”.