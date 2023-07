Calciomercato Juventus, ‘ritorno’ ufficiale: 30 milioni in fumo

Il big fa retromarcia e raffredda la pista Serie A: la Juventus si allontana dal colpo a centrocampo

Il mercato in entrata della Juventus è momentaneamente congelato, in attesa di chiudere le mosse in uscita, decisive per il proseguo della sessione estiva.

Zakaria, Arthur e McKennie sono i giocatori in procinto di lasciare Torino. Le loro uscite sfoltiranno la rosa e permetteranno alla Juve di sbloccare il mercato in entrata. Cristiano Giuntoli sta iniziando a sondare diversi nomi, sia per l’attacco che per il centrocampo. Oltre all’esigenza di trovare almeno un altro profilo per la fascia. La Juventus ha messo gli occhi anche su Thomas Partey. Il centrocampista dell’Arsenal è un profilo che piace alla dirigenza bianconera e che porterebbe una notevole esperienza alla squadra di Massimiliano Allegri. Un calciatore che ricorda molto Kessié per caratteristiche fisiche e tecniche, non a caso anche lui è un nome nella lista dei desideri della Juventus. L’ex Atletico Madrid potrebbe alzare il livello del centrocampo bianconero, al momento popolato da giovani come Fagioli e Miretti che hanno bisogno di una guida di spessore.

Juventus, dietrofront di Thomas Partey: si allena con l’Arsenal

Thomas ha diverse richieste, anche dall’Arabia Saudita. Il centrocampista ghanese, però, ha chiarito la sua volontà di continuare a giocare in Europa.

Nessun club europeo ha ancora offerto la cifra richiesta dall’Arsenal per Thomas. I Gunners chiedono almeno 30 milioni di euro per il classe ’93. Cifra che anche la Juventus vorrebbe cercare di abbassare nelle prossime settimane. Attualmente c’è una fase di stallo e, come riportato da 90min, Thomas Partey starebbe provando a reintegrarsi con l’Arsenal. Il classe ’93 rimane comunque un pezzo importante nello scacchiere di Mikel Arteta che accetterebbe di buon grado di trattenerlo. Non a caso quest’anno ha collezionato 33 partite, condite da 3 gol. Thomas Partey ha un contratto fino al 2025 con i Gunners ma al momento non sono arrivate proposte concrete da costringere il club londinese a prenderle in considerazione. Di contro l’Arsenal non sta spingendo per concludere a tutti i costi la cessione dell’ex Atletico Madrid. La Juventus resta alla finestra ma in questo momento non sembra incontrare la volontà del giocatore.