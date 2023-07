“Strappato il contratto dopo la firma”: ribaltone UFFICIALE Juve

La rivelazione che cambia le carte in tavola e fa luce su un retroscena che definire clamoroso sarebbe solo un eufemismo.

Sono diverse le opzioni monitorate con attenzione della Juventus, che vuole puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri con innesti mirati. Molto, però, dipenderà dalle eventuali cessioni che i bianconeri riusciranno a mettere a segno.

Sotto questo punto di vista non possono non essere trascurate le ultime indiscrezioni riferite da Chiesa e Vlahovic. Nel caso in cui arrivassero offerte importanti per i due ex calciatori della Fiorentina, non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Un possibile erede di Chiesa, ad esempio, sarebbe Domenico Berardi. Già vicino alla Juve in tempi e in modi diversi lo scorso anno, il talentuoso attaccante del Sassuolo potrebbe essere stuzzicato dal grande salto. In realtà nelle ultime settimane il capitano neroverde era stato accostato con una certa insistenza soprattutto alla Lazio, che però per svariati motivi non ha affondato il colpo.

Intervenuto nel ritiro di Auronzo di Cadore, il patron Claudio Lotito non solo ha svelato il suo punto di vista in merito alle ultime voci, ma ha anche aggiunto un retroscena tutt’altro che banale: “Questa storia di Berardi è una grandissima stronzata, non è mai stato messo in vendita: il Sassuolo mi ha detto che non è in vendita e chiede una cifra spaventosa. L’anno scorso ha firmato un contratto con la Juve e l’ha strappato. Bisogna anche vedere con chi parli!”.