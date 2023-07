Barcellona-Juventus, orario e diretta tv: ecco dove vederla

Barcellona-Juventus, orario e diretta tv. Parte ufficialmente la stagione dei bianconeri. Al di là dell’Atlantico la nuova Juve muoverà i suoi primi passi.

Negli Stati Uniti sarà ancora sabato 22 luglio, mentre in Italia la domenica sarà già iniziata da qualche ora. La nuova, si fa per dire, Juventus di Massimiliano Allegri scende in campo per la sua prima, prestigiosa amichevole.

Barcellona-Juventus ha sempre il suo fascino, al di là della latitudine e che sia, o meno, una partita ufficiale. I campioni di Spagna rappresenteranno già un test tosto per la formazione di Massimiliano Allegri che già inizia a contare le prime assenze. Mancherà infatti il duo francese di centrocampo, oltre al lungodegente Paul Pogba, non vi sarà nemmeno Adrien Rabiot, per problemi residuali dalla sua ultima convocazione con la nazionale francese.

Sull’aereo per gli Stati Uniti è salito anche Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore tecnico bianconero vuole iniziare da subito a respirare il profumo dell’erba del terreno di gioco e sedersi, come d’abitudine, in panchina. Il mercato può essere diretto e coordinato anche a distanza, con un intero oceano nel mezzo. A Torino vi è Giovanni Manna e questo fa stare tranquillo il ds della Juventus.

Barcellona-Juventus è però già molto di più di una prestigiosa amichevole estiva valida per il Soccer Champions Tour 2023. E’ anche calciomercato di alto profilo.

Barcellona-Juventus orario e diretta tv

Se è vero che a Massimiliano Allegri mancherà il duo francese, Pogba-Rabiot, fondamentale per il suo centrocampo, per il tecnico livornese vi sarà la ghiotta occasione per seguire con grande attenzione un centrocampista che al momento indossa ancora la maglia del Barcellona ma domani chissà…

Frank Kessié è il primo rinforzo per il futuro centrocampo della Juventus richiesto da Massilìimliano Allegri. Profilo che piace molto anche a Giuntoli, il 26 enne centrocampista ivoriano del Barcellona è in vendita. Non rientra più nel progetto tecnico dei blaugrana che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. La Juventus dovrà ancora scrollarsi di dosso qualche esubero per poi tentare l’affondo decisivo per l’ex Milan.

Operazione non facile anche perché la Juventus gradirebbe orientarla nella forma di un prestito con diritto di riscatto. Per ritornare all’incontro di questa sera l’undici iniziale non prevede la presenza in campo dei due attaccanti titolari, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Un altro segnale al mercato che conta? Ma dove e come si potrà seguire la prima uscita stagionale della Juventus firmata Allegri-Giuntoli?

Barcellona-Juventus si disputerà a Santa Clara, in California, al Levi’s Stadium e avrà inizio alle ore 4.30 di domenica 23 luglio. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Summer e potrà essere seguito anche in streaming su pc, smartphone e tablet su Sky Go, Now TV e DAZN. Buona visione.