Calciomercato Juventus, Lukaku alza il telefono e lo fa ancora: “Perdono”

Si guarda sempre con grande attenzione alle mosse di calciomercato che la Juventus sta effettuando in questo periodo.

Tanto lavoro da compiere per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli in questa fase dell’anno, ma non potrebbe essere altrimenti visto che l’intenzione della dirigenza è quella di effettuare diversi cambiamenti all’interno dell’organico bianconero. Acquisti e cessioni saranno dunque all’ordine del giorno fino al gong di questa sessione di trasferimenti estivi.

La Juventus non fa affatto mistero di voler cancellare l’ultima deludente stagione, puntando alla vittoria del prossimo scudetto. Riportare il tricolore a Torino sarà la missione principale degli uomini allenati da Massimiliano Allegri. Un’impresa che si preannuncia non semplice, ed è proprio per questo motivo che il tecnico livornese attende dei rinforzi in tutte le zone del campo. Puntare sui giovani è sempre più importante, quando si vuole cercare di aprire un nuovo ciclo vincente. I bianconeri hanno le idee molto chiare.

Juventus, Lukaku chiede scusa all’Inter ma…

Allegri cerca un nuovo centravanti e il nome più gettonato continua a rimanere quello di Romelu Lukaku. Tornato al Chelsea per fine prestito dopo l’esperienza con l’Inter. La Juve è riuscita a sorpassare i nerazzurri, ma prima di poter sferrare l’assalto decisivo devono prima cedere Vlahovic. Una trattativa, lunga, con il giocatore che rimane in attesa valutando tutte le situazioni possibili.

#Lukaku negli ultimi giorni ha fatto arrivare messaggi di apertura all’#Inter cercando di capire se ci sono margini per ricomporre il rapporto. Netta chiusura da parte di #Zhang e dei compagni di squadra che si sono sentiti traditi dal comportamento del belga (#gds) pic.twitter.com/MomPdMOYTo — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 22, 2023

Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola proprio Lukaku avrebbe cercato di ricomporre i rapporti con l’Inter, con la speranza di tenere viva la possibilità di tornare in nerazzurro. Trovando però un muro in Zhang e negli ex compagni di squadra. Situazione dunque che potrebbe avvicinarlo ancor di più alla Juve.