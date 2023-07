Napoli beffato: Giuntoli lo porta subito alla Juventus

Napoli beffato, il direttore sportivo bianconero vuole anticipare la concorrenza: per acquistarlo servono 10 milioni.

Ringiovanire la rosa è uno degli obiettivi che si è prefissato Cristiano Giuntoli. Non appena ha messo piede alla Continassa, il nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera si è reso conto che abbassare l’età media rappresenta una priorità.

È d’accordo anche Giovanni Manna, direttore sportivo con il quale l’ex dirigente del Napoli in questi giorni fa praticamente coppia fissa. La Juventus sta facendo un lavoro egregio con il settore giovanile ma non basta. In regime di autofinanziamento, infatti, i campioni bisogna cercare di costruirseli in casa. Oppure saper anticipare la concorrenza in tempi non sospetti. Ecco perché Giuntoli vorrebbe battere sul tempo la sua vecchia squadra, il Napoli, per quanto riguarda l’ingaggio di Matteo Prati, centrocampista classe 2003 di proprietà della Spal. Il giovane calciatore si è messo in mostra nell’ultimo campionato di Serie B, che per il suo club si è concluso con un’amara retrocessione in C. Tra le poche note liete della stagione degli estensi, tuttavia, c’è proprio questo ragazzo che in estate quasi sicuramente lascerà l’Emilia. Le offerte per lui sembrano moltiplicarsi ogni giorno che passa.

Napoli beffato, la Juventus si inserisce per Prati

Fino a qualche settimana fa era stato il Napoli ad aver mostrato maggiore interesse nei suoi confronti, ma ora si sarebbero accodate anche Juventus e Cagliari.

Juventus e Cagliari sono i club con maggiori possibilità per ingaggiare Matteo Prati della SPAL.

Lo riporta Il Mattino, sostenendo che il nome di Prati campeggiava sul taccuino di Giuntoli già quando il direttore sportivo era a libro paga di Aurelio De Laurentiis. Prati è stato uno dei protagonisti principali dell’ultimo Mondiale Under 20 in Argentina, manifestazione in cui l’Italia è arrivata a giocare la finalissima, poi persa contro l’Uruguay. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, il centrocampista ha iniziato a trovare continuità con Daniele De Rossi, ma è diventato un titolare fisso con Massimo Oddo, che ha guidato la Spal nella seconda parte della stagione. Per liberarlo, il club ferrarese chiede 10 milioni.