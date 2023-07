David e Lukaku insieme alla Juventus: double ‘ufficiale’, cifre super

Siamo già in una fase cruciale del calciomercato estivo per la Juventus ma anche per le altre Big del nostro campionato.

Tante trattative sono state già avviate nel corso delle ultime settimane. I rumors si accavallano in modo rocambolesco ora dopo ora, con i tifosi che rimangono in attesa di conoscere i colpi della loro squadra del cuore.

La Juventus in questa estate è impegnata in una profonda fase di rinnovamento. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà portare volti nuovi in tutte le zone del campo. L’obiettivo è quello di abbassare l’età media della rosa ma allo stesso tempo anche quello di abbassare il monte degli ingaggi. Prima dunque di pensare agli acquisti la società bianconera dovrà riuscire a trovare una collocazione a tutti quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore. Ad ogni modo è chiaro che su alcuni obiettivi non si può più perdere tempo.

Juventus, rivoluzione in attacco: lo confermano le quote

Ecco perché nei prossimi giorni sono attese sicuramente delle novità importanti. Specie per quanto riguarda l’attacco, dove la Juventus è al centro di un intrigo che potrebbe portare a più movimenti, sia in entrata che in uscita.

Indizi in tal senso arrivano anche dai bookmaker. Ogni movimento in entrata da parte della Juventus dipenderà dalla partenza di Vlahovic. Il suo passaggio al Psg pare essere abbastanza scontato, visto che la Snai banca il passaggio del serbo in Francia a “solo” 1.75. Una quota molto bassa (1.85) riguarda anche il passaggio di Lukaku alla Juventus, altro indizio di come la trattativa di fatto sia stata già avviata. Più complicato secondo i bookmaker è l’accordo tra i bianconeri e David. L’affare è in lavagna a 3. Ad ogni modo anche le quote confermano come per l’attacco della Juve sia in atto una vera rivoluzione.