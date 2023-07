Lukaku a stelle e strisce: Juventus abbagliante, aspettano solo lui

Niente partita con il Barcellona per la Juventus e dunque ci si torna a concentrare sulle vicende di calciomercato.

I bianconeri di Allegri sono impegnati in questa fase a preparare le prime gare ufficiali della stagione che è appena iniziata. È chiaro che l’obiettivo è quello di riuscire a partire nel migliore dei modi, non perdendo terreno dalle altre rivali per lo scudetto.

Vincere il tricolore è la missione di una Juventus che vuole voltare pagina rispetto al recente passato. Per duellare con le altre Big della serie A però ci sarà bisogno di una importante campagna di rafforzamento. Che è in atto per mano del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A lui il compito di riuscire a portare a Torino quei giocatori adatti per le idee di gioco dell’allenatore livornese. Non bisogna però dimenticare che prima di pensare agli acquisti si dovranno cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club.

Juventus, si accelera la trattativa per Lukaku

La missione principale del ds in questa fase riguarda l’attaccante. Tutto dipende dalla cessione o meno di Dusan Vlahovic, che continua ad essere corteggiato ma per il quale al momento non è arrivata alcuna offerta concreta da parte del Psg. Ma a quanto pare la Juventus ha rotto gli indugi su quello che dovrebbe essere il suo “sostituto”, vale a dire Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, di proprietà del Chelsea, negli ultimi giorni è stato al centro di un intrigo di mercato che ha visto coinvolta anche l’Inter. Che sembrava favorita per prendere il bomber ma poi è stata scavalcata dai bianconeri. Come spiega il Corriere dello Sport, per Giuntoli è arrivato il momento di accelerare la trattativa, con Allegri che già aspetta il giocatore negli Stati Uniti, dove attualmente si trova la Juve. L’accordo con Lukaku è già stato trovato, un triennale, ora bisogna trovare l’intesa definitiva con il Chelsea. Che non pare intenzionato a fare sconti.