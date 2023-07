Perin all’Inter: Juve ‘avvisata’, ecco cosa sta succedendo

L’Inter valuta anche Mattia Perin per la porta: colpo di scena e Juventus ‘avvisata’. Il punto sull’ultima idea dei nerazzurri

L’Inter ha completato la cessione di Andre Onana al Manchester United, per una cifra complessiva di circa 57 milioni di euro.

Di fatto, però, i nerazzurri si ritrovano senza un portiere titolare in questo momento. Oltre ad Onana sono andati via anche Handanovic e Cordaz e di fatto in questo momento Simone Inzaghi può fare affidamento solo su Raffaele Di Gennaro. L’Inter è alla disperata ricerca di un portiere e quelli che sembravano due arrivi certi, quelli di Sommer e Trubin, si stanno complicando col passare dei giorni. Il portiere svizzero vuole i nerazzurri ma l’Inter vorrebbe abbassare la clausola di 6 milioni fissata dal Bayern Monaco che continua a non mollare la presa. Diversa la situazione di Trubin. Il portiere ucraino vuole l’Inter lo Shakhtar fa ostruzione e continua a chiedere una cifra ritenuta troppo alta dalla società. Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno per trovare un’eventuale alternativa e una delle ultime idee riguarda l’estremo difensore della Juventus, Mattia Perin.

Juventus, l’Inter pensa a Perin per la porta: la pazza idea dei nerazzurri

L’Inter ha urgente bisogno di risolvere la situazione portieri e sta cercando delle vie alternative a Sommer e Trubin.

Una di queste porta a Emil Audero della Sampdoria ma, come riportato da ‘Radio Radio’, l’ultima pazza idea dei nerazzurri è quella di Mattia Perin. Il portiere della Juventus è ormai un punto fermo del gruppo di Allegri ma in termini di minutaggio non sta trovando certamente lo spazio a cui ambisce. L’ex Genoa rimane il vice Szczesny e se pur quest’anno abbia portato a casa prestazioni di alto livello, continua ad essere la seconda scelta al polacco. La Juventus potrebbe pendere in considerazione l’idea di cedere Perin, solo qualora il giocatore stesso decidesse di voler partire per cercare di conquistare la titolarità altrove. Il classe ’92 ha un contratto fino al 2025 con i bianconeri ma è consapevole che a Torino il suo spazio rimarrebbe decisamente limitato. All’Inter, invece, vista l’attuale situazione avrebbe certamente più possibilità di giocarsi le sue chance.