Juventus, Pogba in Arabia: il semaforo verde ha già una data

Paul Pogba verso l’Arabia Saudita: semaforo verde e data fissata, la Juventus adesso rischia

La Juventus sta già lavorando per rinforzare il centrocampo, in vista anche di un possibile addio di Paul Pogba.

Il francese si allena ancora a parte ma continua ad avere sul tavolo una ricca offerta dall’Arabia Saudita, da parte dell’Al-Alhi. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club arabo sta aspettando il ‘semaforo verde’ fisico del giocatore per preparare l’assalto decisivo. La Saudi Pro League è pronta ad accogliere anche l’ex Manchester United che però ha tanta voglia di riscattarsi alla Juventus, per lasciarsi alle spalle le vicissitudini della scorsa stagione che, di fatto, non gli hanno permesso di scendere in campo, se non in qualche rara occasione. I bianconeri sono consapevoli che servirà almeno un altro rinforzo in quella zona di campo, visto il mancato riscatto di Leandro Paredes e l’uscita ormai prossima di Denis Zakaria, che seguirà quella di Arthur alla Fiorentina. Uno dei nomi sul quale la Juve sta lavorando principalmente è Franck Kessié, possibile sacrificato del Barcellona.

Juventus, l’Al-Alhi prepara l’offerta decisiva per Pogba

La Juventus ha un’intesa di massima col Barcellona per Kessié, sulla base di 15 milioni di euro, con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.

La pista che porta all’ex Milan si è intensificata dopo le ultime voci su Pogba. Il centrocampista francese è corteggiato dall’Arabia Saudita e potrebbe cedere alla super offerta dell’Al-Alhi. Fino ad ora l’ex Manchester United ha declinato le offerte della Saudi Pro League, convinto di voler rimanere a Torino per tornare a dimostrare il suo valore nella squadra che lo aveva lanciato. Pogba vuole ripagare la fiducia della Vecchia Signora, rimediando ai problemi fisici della passata stagione che non gli hanno permesso di giocare. Massimiliano Allegri ha sottolineato che non sa ancora quando tornerà Pogba: “Non averlo avuto per praticamente tutta la stagione è stato penalizzante. Vogliamo recuperarlo il prima possibile. Sta svolgendo lavoro differenziato, ma al momento non sappiamo quando tornerà ad allenarsi con il resto della squadra. Ci vorrà almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione. Non ci sarà per le prossime partite contro Milan e Real Madrid. Sta procedendo bene, ma fino ad oggi ha sempre fatto lavoro individuale e mai con la squadra”. Segnali non certamente incoraggianti per la Juve che nel frattempo deve fare i conti con la minaccia araba. Il club saudita attende segnali positivi sulle condizioni del francese per tentare l’assalto decisivo.