“Non ha più niente a che fare”: Lukaku-Juventus, autostrada per la firma

La Juventus sta cercando rinforzi in tutte le zone del campo per questo motivo il suo calciomercato estivo sarà senz’altro incandescente.

Ci si sta avvicinando sempre di più all’inizio del prossimo campionato di serie A, un torneo nel quale la formazione bianconera cercherà di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club.

Voltare pagina dopo l’ultima deludente stagione è assolutamente necessario per una Juventus intenzionata a regalare delle grandi gioie alla propria tifoseria. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dunque, nel corso delle prossime settimane dovrà portare alla corte di Allegri quei giocatori adatti alle sue idee di gioco. Giovani in rampa di lancio, ma anche degli elementi di spessore e di provata esperienza, che possano elevare in breve tempo la squadra bianconera. Prima di operare in entrata però ci sarà bisogno di cedere chi non rientra nei piani del club, anche per recuperare un importante tesoretto economico da investire altrove.

Juventus, Biasin: “Lukaku non vuole più tornare all’Inter”

Per l’attaccante, ad esempio. Perché è scontato che se Vlahovic andrà via andrà trovato un giocatore del suo stesso livello. Alvaro Morata è sempre un obiettivo, ma intanto l’Atletico Madrid ha rotto gli indugi e lo ha convocato per il suo tour. Segnale che la cessione è tutt’altro che vicina, visto che i colchoneros non abbassano le loro pretese economiche.

🗣️ ¡Última llamada para los pasajeros con destino #AtletiSummerTour! ✅ pic.twitter.com/MR58JSqDEh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2023

Ecco allora riaprirsi la pista Lukaku, lo conferma anche Fabrizio Biasin alla TVPLAY_CMIT: “La certezza è che non vuole tornare all’Inter, non vuole avere più che fare con i nerazzurri, e sta pensando solo alla Juventus. L’altra alternativa per lui è la destinazione Arabia Saudita”. Una autostrada dunque sembra spianarsi affinché il calciatore belga possa legarsi ai bianconeri nel corso dell’estate.