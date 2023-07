Offerta accettata: colpo da 35 milioni, ha scelto la Juve

Offerta accettata, il giocatore avrebbe già dato una disponibilità di massima alla Juventus: fissato il prezzo.

L’amichevole di Santa Clara con il Barcellona sarebbe stata un’occasione per discutere con i blaugrana di Franck Kessié, ormai obiettivo dichiarato della Juventus. Ma il virus gastrointestinale che ha fatto propendere i dirigenti del club catalano per l’annullamento del test pre-stagionale ha impedito a Cristiano Giuntoli di interfacciarsi vis a vis con i suoi omologhi. Presto ci saranno comunque delle altre occasioni: la trattativa procede spedita.

Una volta definita l’operazione Arthur – il brasiliano da sabato scorso è a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina – i bianconeri adesso possono concentrarsi sull’ivoriano, la cui avventura nella Liga spagnola potrebbe durare un solo anno. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma il pressing della Vecchia Signora sull’ex centrocampista del Milan. Corteggiato in realtà anche da alcune squadre di Premier League nonché da diversi club sauditi. Per il Barcellona non sarebbe una grave perdita, visto che Xavi lo vede poco – non è un titolare – e consentirebbe al club di Joan Laporta di alleggerire il monte ingaggi.

Offerta accettata, Lindstrom possibile colpo last minute

La sensazione è che se la Juventus riuscisse a piazzare, in tempi relativamente brevi, altri esuberi come Zakaria e McKennie – entrambi diretti, pare, verso la Premier League – potrebbe concludere l’affare con il Barcellona, esaudendo uno dei desideri di Max Allegri.

Un altro possibile affare last minute potrebbe essere quello di Jesper Lindstrom, ala che sa ricoprire anche il ruolo di trequartista. E che sembrerebbe finito nei radar di Giuntoli. Il danese, seguito anche dal Newcastle, viene valutato 35 milioni dall’Eintracht Francoforte, proprietario del suo cartellino. Un colpo alla Kostic, se vogliamo. La Juventus, infatti, ha ottimi rapporti con il club tedesco, dal quale la scorsa estate ha acquistato l’attuale esterno serbo diventato in poco tempo uno degli intoccabile del tecnico. Lindstrom, stando a quanto riporta la Gazzetta, avrebbe già dato una disponibilità di massima ai bianconeri.