Szczesny e Vlahovic insieme, ma non alla Juventus: richiesta choc

Calciomercato Juventus, Szczesny e Vlahovic insieme ma non in bianconero: hanno fatto un sondaggio. Si sblocca Lukaku

Incredibile ma vero. Il Bayern Monaco potrebbe sbloccare Lukaku alla Juventus. Ma non solo, potrebbe costringere anche la Vecchia Signora ad andare a cercare un portiere. Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere nelle prossime ore.

Allora, sappiamo benissimo che i tedeschi devono prendere un attaccante e tra questi in lista c’è anche Vlahovic. Ma non solo, il possibile addio di Sommer potrebbe portare anche ad un altro “strappo” nei confronti della società bianconera. Secondo le informazioni di Momblano, spiegate durante il programma Juventibus, i campioni di Germania in carica starebbero pensando a Szczesny nel caso il portiere dovesse andare all’Inter. E così potrebbe succedere presto.

Calciomercato Juventus, via Szczesny

Se fino a qualche giorno fa, quindi, il futuro i Szczesny sembrava ben delineato, adesso potrebbe diventare molto meno sicuro del previsto. Se il Bayern Monaco si mette in testa una cosa difficilmente molla prima di riuscire a chiudere. E dalle parti della Continassa lo hanno capito lo scorso anno con de Ligt.

Evidente che il doppio addio, alla fine, potrebbe anche regalare Lukaku alla Juventus. Sì, anche solo quello di Dusan, avete ragione. E poi ovviamente rimarrebbe da coprire il buco in porta e di questi tempi riuscire a prendere un estremo difensore affidabile non è mica semplice. Magari, ma qui lo diciamo e qui lo neghiamo, potrebbe esserci un interessamento per Trubin, un altro messo nell’ottica nerazzurra da un poco di tempo ma che ancora è bloccato. Chissà, sul mercato può davvero succedere di tutto.