Calciomercato Juventus, affare tutto transalpino: è balzato in testa

Non si finisce mai di parlare di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri a caccia di colpi in tutte le zone del campo.

Non si preannuncia affatto semplice il lavoro del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato a portare a Torino i tasselli adatti per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che nella prossima stagione tenterà l’assalto allo scudetto.

La Juventus vuole assolutamente riscattare l’ultimo opaca stagione e regalare delle soddisfazioni alla propria tifoseria, dopo mesi decisamente tribolati. Per questo motivo i bianconeri sono pronti ad accogliere nel proprio organico dei nuovi calciatori. Che saranno chiamati ad aprire una nuova era vincente. La dirigenza si è ovviamente già posta degli obiettivi che però non sono semplici da raggiungere. Perché la concorrenza è davvero tanta e bisogna pure fare i conti con il bilancio. Con la necessità di riuscire anche ad abbassare il monte ingaggi attraverso la cessione di alcuni giocatori.

Juventus, Zakaria in partenza: si fa avanti il Monaco

La lista dei calciatori che la Juve deve riuscire a piazzare altrove è abbastanza lunga. Alcuni elementi hanno già trovato una nuova sistemazioni, per gli altri c’è il ds Giuntoli che è costantemente al lavoro. In uscita a centrocampo c’è anche Denis Zakaria, che è rientrato a Torino dopo un prestito al Chelsea nel quale ha trovato poco spazio.

Nella Juventus non giocherebbe tra i titolari, il club dunque opterà per una nuova cessione. Per lui una nuova esperienza in arrivo e questa volta potrebbe essere in Francia. Come ha scritto infatti Fabrizio Romano su Twitter per il centrocampista svizzero si è fatto avanti il Monaco, che ha presentato una offerta e che intende rimanere vigile sul giocatore, considerato una priorità per i monegaschi. Un affare dunque che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni, specie se le altre squadre interessate a lui non rilanceranno.