Pogba spacca lo spogliatoio della Juventus: non si sopportano più

Pogba spacca la spogliatoio della Juventus: al di là di quelle che esce fuori sui social la situazione è abbastanza delicata. Ecco quello che sta succedendo

“Non solo quando torna Pogba”. Queste sono state le parole di Massimiliano Allegri lo scorso anno, queste sono state le parole di Massimiliano Allegri all’inizio di questa stagione. Sembra non essere finita la sfortuna che si è accanita nei confronti del centrocampista francese ancora fermo ai box dopo un stagione passata a guardare gli altri.

Il problema che adesso c’è di più, almeno stando alle informazioni riportate dal giornalista Guido Tolomei. Sì, ci sarebbe una situazione che è tutta da capire e che è come una bomba ad orologeria. “L’effetto “wow!” é terminato anche nello spogliatoio. A dispetto di quello che poi esce -ovviamente- sui social, inizia ad esserci malumore e in particolare poca sopportazione degli atteggiamenti in generale”. Questo il Tweet che spiega come la situazione è abbastanza calda. Tant’è che nelle ultime ore è tornato di moda quella che era una voce di un possibile addio destinazione Arabia Saudita.

Pogba spacca lo spogliatoio, la situazione

Una situazione quindi tutt’altro che decisa, sembrerebbe. Pogba l’anno scorso ha praticamente guardato gli altri giocare e quest’anno ha ricominciato come ha chiuso. Insomma, ai box.

E i bianconeri si interrogano, senza dubbio. E cominciano a farlo con una certa insistenza per quello che potrebbe esserci nelle prossime settimane. Tenere Pogba così, pagando solamente lo stipendio, è qualcosa che non tutti si possono permettere. Nemmeno e soprattutto i bianconeri.