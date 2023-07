Reazione a catena Vlahovic: incontro presidenziale, affare da oltre 100 milioni

Reazione a catena Vlahovic, il club è pronto all’assalto finale: nei prossimi giorni è previsto un incontro con il presidente.

Effetto domino sì o effetto domino no? La sensazione è che basti un movimento di mercato per innescarne poi tanti altri. Una sorta di inevitabile reazione a catena che andrebbe a coinvolgere più squadre a livello europeo e non solo.

Occhi puntati su Kylian Mbappé. Il fenomeno del Psg è ai ferri corti con il suo club, che non l’ha portato neppure in tournée. Quasi una ripicca per la decisione da parte del giocatore – ormai ufficiale – di dire l’ennesimo no al rinnovo del contratto. Mbappé, che andrà in scadenza tra un anno, non ha intenzione di restare a Parigi. Il suo sogno sarebbe quello di trasferirsi al Real Madrid, ma i Blancos, benché lo inseguano dalla scorsa estate, non hanno intenzione di sborsare la cifra richiesta dal Psg per un calciatore che da luglio 2024 sarà ufficialmente un free agent, come dicono negli Usa. Un caso che ogni giorno sembra diventare sempre più spinoso: a risolverlo potrebbero essere i sauditi dell’Al-Hilal, a quanto pare pronti ad offrire 300 milioni di euro al club di Al-Khelaifi e addirittura 700 a Mbappé per un solo anno di contratto. Al termine del quale l’ex Monaco potrebbe accasarsi da svincolato al Real Madrid. Il Psg, nel frattempo, non se ne sta con le mani in mano. E da giorni è alla ricerca di un’alternativa (come se fosse facile trovarla).

L’indiziato numero uno è Harry Kane, in uscita dal Tottenham. Ma in quel caso il Psg dovrà superare la concorrenza del Bayern Monaco, sull’attaccante inglese da più di un anno.

ℹ️ It’s only about #Kane & FC Bayern! Bayern bosses fear no danger about the interest from #PSG.

CEO Dreesen and Technical Director Neppe have stayed in Munich.

➡️ Strategy for further negotiations is clear: Bayern wants to meet Tottenham/#Levy with total respect; quietly. In… pic.twitter.com/zb4BSHPxIn

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 25, 2023