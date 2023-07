Né Lukaku né David: la Juve prende il nuovo ‘9’ con lo scambio

Juve e l’attaccante che non ti aspetti. Prosegue, non senza fatica, il mercato della Juventus. E il reparto offensivo ritorna ad essere quello più attenzionato.

Il fuoco di fila iniziale, con gli addii benedetti, per via degli alti ingaggi, di Di Maria e Paredes, nonché il riscatto, a prezzo quasi pieno, di Kulusevski da parte del Tottenham, ha forse un po’ illuso tutti che il mercato di questa estate sarebbe stato una passeggiata di salute.

Non è così e se n’è accorto anche Cristiano Giuntoli. La rosa è da sfoltire e in più vi sono gli esuberi da ricollocare che stanno presentando inaspettate difficoltà. Il profilo apparentemente più difficile, Arthur Melo, si è accasato alla Fiorentina ma altri ancora ne rimangono, da Zakaria a McKennie fino ai casi più ostici quali quelli di Bonucci ed Alex Sandro.

Ma è sempre il fronte offensivo che regala le maggiori suggestioni e dà libero sfogo alla fantasia, sia per le operazioni in entrata sia per quelle in uscita. La probabile cessione di Vlahovic è ormai una non notizia e con l’eventuale ricavato potrebbero vedere la luce le prime vere operazioni in entrata della Juventus targata Giuntoli. L’imponente figura di Romelu Lukaku campeggia sempre più nitida all’orizzonte della Continassa.

Ma un’altra si appalesa in lontananza…

Juve e l’attaccante che non ti aspetti

Se Lukaku non rappresenta più una novità, gradita o meno, per i tifosi della Juventus, un altro nome potrebbe presto accendere le fantasie dei tifosi bianconeri vogliosi di novità elettrizzanti dopo le ultime sciagurate stagioni.

I bene informati ci fanno sapere di un’idea che starebbe frullando nella testa di Giuntoli. Un nuovo bomber per l’attacco della Juventus ed è un nome che non ti aspetti. Un profilo attenzionato anche da Roma ed Inter ma la Juventus ha il suo asso nella manica da giocare. Ma di quale attaccante stiamo parlando? Il bomber puntato da Giuntoli è Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, classe 1999. A riferirlo è calciomercatonews.com.

La Juventus, per acquisire le prestazioni dell’attaccante romano, è pronta ad intavolare una trattativa con il club inglese mettendo sul piatto della bilancia il suo attaccante Moise Kean, classe 2000. Uno scambio alla pari tra i due attaccanti azzurri. Moise Kean ha già avuto un’esperienza importante in Premier League con l’Everton e potrebbe accettare la nuova destinazione al West Ham dal momento che non rappresenta una prima scelta per Allegri.

Il reparto offensivo bianconero rappresenta sempre uno scenario in costante evoluzione. Il mercato è ancora lungo e forse per la Juventus non è ancora nemmeno iniziato. Non mancheranno, pertanto, le sorprese, sia in entrata che in uscita. Alla prossima puntata.