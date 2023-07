Calciomercato Juventus, semaforo rosso Pogba: doppietta d’addio

Calciomercato Juventus, smentita totale per il futuro del Polpo ma restano in piedi altre due opzioni: i dettagli.

Le voci di mercato spesso portano con sé speculazioni e ipotesi riguardanti il futuro dei calciatori di spicco. Una di queste voci ha riguardato il centrocampista francese Paul Pogba, con alcune fonti che suggerivano un possibile interesse del Fenerbahce, club turco, nei confronti del giocatore.

Come scrive ‘Maurizio Russo’, ci sarebbe una smentita totale sull’interesse del Fenerbahce per Paul Pogba. Una possibilità negata che, quindi, chiude ogni voce riguardante un suo possibile trasferimento in Turchia.

Pogba non andrà in Turchia: Smentite le voci sul Fenerbahce

Nonostante la smentita del Fenerbahce, il futuro di Paul Pogba rimane incerto. Alcune piste sembrano essere ancora valide, in particolare quelle che portano al club saudita AlHilal e alla squadra statunitense InterMiami. Il club saudita AlHilal, nelle ultime settimane, sembra essersi interessato al centrocampista bianconero, proponendo un’offerta che potrebbe portare Pogba in una delle principali leghe del Medio Oriente. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo a un accordo.

D’altra parte, la suggestione dell’InterMiami, club statunitense che milita nella Major League Soccer (MLS) che ha da poco acquistato Lionel Messi. Il club di Beckham potrebbe attirare il Polpo negli States. Il progetto ambizioso del club e la prospettiva di giocare negli Stati Uniti potrebbero rappresentare un’opportunità interessante per il centrocampista francese. La situazione di Paul Pogba rimane dunque aperta e il calciatore sembra essere al centro dell’attenzione in questo momento. La Juventus, attuale squadra di appartenenza, potrebbe prendere decisioni importanti riguardo al futuro del giocatore, tenendo conto delle offerte ricevute e delle strategie di mercato ma anche confermandolo e puntare su di lui. Non ci resta che attendere la fine del mercato per capire cosa succederà.