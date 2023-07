Calciomercato Juventus, affare “Turco”: accordo ufficiale e addio immediato. I bianconeri lo hanno comunicato con una nota ufficiale

Dopo cinque anni in bianconero è arrivato il momento di cambiare aria. L’ambizione, forse, ha fatto la differenza. L’addio è ufficiale ed è stato comunicato dalla Juventus attraverso una nota apparsa sui propri canali social.

Nicolò Turco lascia il bianconero. L’attaccante classe 2004, fresco vincitore del titolo di Campione d’Europa con la maglia della nazionale Under 19, si accasa al Salisburgo. Ha firmato un contratto fino al 2028. Inizialmente, si legge su TuttoSport, giocherà con la squadra dell’FC Liefering, club associato appunto a quello austriaco.

Calciomercato Juventus, il comunicato ufficiale

“Nicolò Turco lascia la Juventus. Termina qui l’avventura dell’attaccante classe 2004 che passa definitivamente al Salisburgo dopo cinque stagioni nel nostro Settore Giovanile. Percorso di crescita virtuoso quello del diciannovenne piemontese, arrivato a vestire i colori bianconeri già nel luglio del 2018. Una parabola che lo ha portato a essere uno dei cardini dell’Under 19, soprattutto nell’ultima stagione agli ordini di Mister Paolo Montero. Un’annata arricchita dalle 13 reti segnate in campionato. Comincia, quindi, una nuova esperienza nel massimo campionato austriaco per Turco, al quale auguriamo tanta fortuna per il futuro. Grazie di tutto, Nicolò!”.

Con queste parole la Juventus ha salutato il centravanti. La notizia del suo addio era nell’aria da un poco di giorno e proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità. Non è il primo che lascia l’Italia o che cambia la squadra, di quell’anno di nascita, in questa sessione estiva di calciomercato. E non è il primo che sceglie l’estero, forse perché in alcune circostanze nel nostro Paese non si danno possibilità a questi ragazzi che, visti i risultati che hanno portato, la meriterebbero.