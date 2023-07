E’ l’ora di Juventus-Milan, mai stata un’amichevole

By

E’ l’ora di Juventus-Milan. E tanto basta. Partita vera ed è così che la intendono tecnici e giocatori. Un gustoso antipasto del prossimo campionato. E chi perde…

Si giocherà dall’altra parte dell’oceano, ma anche se si fosse disputata nel deserto o al Polo Sud Juventus-Milan non si sarebbe mai potuta definire una semplice amichevole. E’ ben oltre.

Una sfida tra due storie, due tradizioni, due maniere quasi opposte, di vivere, di leggere, di interpretare il calcio. E’ Atene contro Sparta. Per questo, ogni volta che si fronteggiano Juventus e Milan, la tensione sale naturalmente, perché ciascuno si ritrova di fronte l’avversario di sempre, il diverso da sé, diverso negli uomini ma sempre uguale nello spirito.

In Italia saranno le 4.30 del mattino di venerdì 28 luglio quando a Los Angeles, al Dignity Health Stadium, bianconeri e rossoneri coloreranno il manto erboso americano. Uno spot del calcio italiano negli States, con la speranza che il volto che verrà mostrato sia il migliore possibile. Due formazioni che si stanno ricostruendo in questo mercato e, da questo punto di vista, il Milan è decisamente più avanti.

A Los Angeles, però, per 90 minuti, si penserà soltanto alla partita. Il mercato, le operazioni in entrata e in uscita saranno accantonate perché c’è Juventus-Milan.

E’ l’ora di Juventus-Milan, amici mai

Juventus e Milan arrivano allo scontro diretto in maniera diversa. I rossoneri hanno già disputato, infatti, la gara d’esordio contro il Real Madrid.

A Pasadena i ragazzi di Stefano Pioli sono usciti sconfitti ma dopo aver disputato un gran primo tempo chiuso con il doppio vantaggio siglato da Tomori e Luka Romero. Il Real di Carlo Ancelotti ha recuperato soltanto nella seconda parte della gara favorito, oltretutto, da alcuni errori della retroguardia milanista che hanno permesso a Valverde di realizzare una doppietta in due minuti. DI Vinicius il gol vittoria su un’illuminazione dell’eterno Modric.

La Juventus, invece, è stata fermata ai box dal virus gastrointestinale che ha colpito diversi giocatori del Barcellona e che ha reso inevitabile l’annullamento della gara. Pertanto è proseguita la preparazione in vista proprio della gara contro il Milan. Cristiano Giuntoli resterà negli States fino al termine della gara contro i rossoneri, poi aereo e ritorno in Italia. Il mercato bianconero appare un po’ indietro se confrontato con quello delle altre grandi.

Proprio il Milan è il club che meglio si sta muovendo in questa sessione di mercato e già contro la Juventus potrà mettere in bella mostra alcuni suoi nuovi arrivati. Ma questa è un’altra storia. L’incontro tra Juventus e Milan sarà visibile in diretta su Sky e DAZN a partire dalle ore 4.30. Buona visione.