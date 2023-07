La Juventus ha in pugno il nuovo difensore: colpaccio in Liga

Sono sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questi ultimi giorni del mese di luglio.

L’inizio del prossimo campionato di serie A si fa sempre più vicino. Tutte le squadre stanno lavorando in ritiro per prepararsi nel migliore dei modi dalle prime partite ufficiali, quelle metteranno in palio i tre punti. Con la Juventus che non fa certo eccezione.

Certo è però che l’allenatore Massimiliano Allegri sta attendendo ancora dei giocatori utili alla causa, volti nuovi chiamati a rilanciare le ambizioni di una squadra che ha bene in mente quello che sarà il suo obiettivo primario. La Juventus infatti non fa un mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto, riconquistando anche un posto in Champions League. Un traguardo che non sarà comunque facile raggiungere, vista la concorrenza. Anche per questo motivo i tifosi della Juventus si attendono delle novità importanti in chiave calciomercato nelle prossime settimane.

Juventus, per Gonzalez mancano solo dei dettagli

Una novità potrebbe arrivare presto, forse prestissimo. E riguarda la difesa bianconera, che pure subirà dei rinnovamenti. Perché non bisogna dimenticare che la Juventus è intenzionata a cedere Bonucci, che non rientra nei piani del club. E un giocatore del suo spessore va sostituito senz’altro con un altro elemento importante.

. @juventusfc, bloccato con un blitz Facundo #Gonzalez del @valenciacf: prevista prossima settimana la chiusura. Dettagli da sistemare tra il club ma i bianconeri hanno in pugno il difensore @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2023

Come ha spiegato il giornalista Di Marzio su Twitter, la Juventus avrebbe in pugno il difensore 20enne del Valencia Facundo Gonzalez. Un giovane che ha già dimostrato tutto il suo valore. Nella prossima settimana dovrebbe essere definita la trattativa, mancherebbero solo alcuni dettagli prima che il calciatore possa considerarsi un nuovo acquisto bianconero. Anche questo colpo confermerebbe la volontà della Juve di puntare sempre più sulla linea verde.