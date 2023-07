Ingaggio dimezzato, Conte ‘esonera’ Allegri: “Non vede l’ora”

Continuano ad arrivare in continuazione voci riguardanti le mosse di calciomercato che la Juventus effettuerà in questa sessione estiva.

La squadra bianconera sta lavorando sul campo per preparare al meglio i primi impegni ufficiali della prossima stagione. Nella quale l’obiettivo sarà riuscire a portare a casa quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club torinese.

Mister Allegri sa benissimo che per riuscire a centrare questo obiettivo la sua rosa ha bisogno di rinforzi. Per aprire un nuovo ciclo vincente però ci sarà bisogno non solo di giovani in rampa di lancio, ma anche di elementi di provata esperienza che possano arrivare il tasso tecnico della Juventus. Tanto lavoro da fare dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che però prima di poter concludere gli acquisti dovrà assolutamente cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici della società. I prossimi giorni si annunciano dunque davvero caldissimi.

Juventus, Santini: “Allegri? Su di lui aleggiano due fantasmi”

Proprio delle vicende bianconere relative al mercato ne ha parlato il giornalista Fabio Santini a “Tmw Radio”, spiegando come per lui “Lukaku alla fin arriverà. Vlahovic sta bloccando il mercato della Juve, a meno che la società non decida di cedere Chiesa in Premier League. Anche Szczesny potrebbe andar via, ma la sua non è una operazione veloce”.

Ci si aspetta molto dai bianconeri nel campionato che va ad iniziare, con Allegri che sarà nuovamente nel mirino dei tifosi qualora non arrivassero i risultati sperati. Non si escludono insomma dei ribaltoni. “Ci sono due fantasmi che aleggiano su di lui” ha detto Santini. “Uno è Spalletti, che lancia messaggi a Giuntoli. E l’altro invece è Conte, che non vede l’ora di poter ricostruire la Juve. Ma dovrebbe prima ridursi l’ingaggio della metà”.