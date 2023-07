Calciomercato Juventus, caso chiuso: la rescissione è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, il comunicato diramato dal club bianconero ha annunciato la risoluzione del contratto. Le ultimissime.

Sono diversi i nodi da sciogliere in casa Juventus. Le probabili entrate con le quali Giuntoli intende soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri, infatti, potranno materializzarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui si riuscisse a piazzare i tanti esuberi ancora in rosa.

A tal proposito, a suggellar definitivamente una storia iniziata male e proseguita peggio, la Juventus con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha comunicato la rescissione del contratto di Mohamed Ihattaren. Ecco la nota del club bianconero: “Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed.”

Dopo un tira e molla che andava avanti da mese ed un paio di esperienze in prestito fallimentari, da giorni si vociferava della possibilità di una separazione definitiva tra le parti. L’entourage di Ihattaren, del resto, aveva cominciato a guardarsi intorno per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. La volontà reciproca di scrivere la parola fine all’esperienza burrascosa dell’ex Ajax in bianconero alla fine ha avuto la meglio. Rescissione ufficialmente annunciata e braccio di ferro, vero o presunto, definitivamente finito. Ihattaren non è più un calciatore della Juventus.