Calciomercato Juventus, Kessié spalanca le porte: svelata la destinazione

Calciomercato Juventus, svolta Kessié: il centrocampista per la prima volta ha aperto all’addio al Barcellona. Svelata la destinazione

Finalmente Franck Kessié, leggendola in questo caso in ottica Barcellona, ha aperto le porte a quello che potrebbe essere un addio. Ha capito, dopo le pressioni catalane, di non avere granché spazio la prossima stagione. Una situazione che lo ha convinto a guardarsi intorno.

A spiegarlo ci ha pensato Relevo, che svela come il giocatore ormai abbia capito che se vuole giocare deve cambiare club. Come sappiamo Giuntoli ha un debole per l’ivoriano, e i contatti con i catalani sono continui. Ma c’è una novità, che tanto novità non è purtroppo, ed è quella che sarebbe la soluzione scelta dall’ex Milan che avrebbe l’intenzione e la voglia di trovarsi un’altra sistemazione, di provare soprattutto un’esperienza in Premier League. Al momento non ci sono chissà quali offerte da quel campionato per Kessié, ma sicuramente, se davvero c’è questa apertura, non mancheranno.

Calciomercato Juventus, Kessié vuole la Premier

Che Kessié preferisse la Premier è un dato di fatto. Lo sapevamo. E l’unico modo per convincere il giocatore arrivati a questo punto è alzare il pressing, magari spiegandogli quella che è la bontà del progetto bianconero per la prossima stagione. Che, senza Coppe, potrebbe decisamene puntare avendo il tempo di preparare settimana dopo settimana gli impegni in campionato, a vincere il tricolore.

Poi essere al centro del progetto tecnico – perché di questo si tratterebbe qualora accettasse l’offerta bianconera – potrebbe anche fare la differenza. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, o per meglio dire nei prossimi giorni. Con Giuntoli che ovviamente non ha nessuna intenzione di mollare per nessun motivo la presa.