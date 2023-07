Calciomercato Juventus, Szczesny-Vlahovic: è arrivata la parola fine

Dalle richieste per Vlahovic al futuro di Szczesny: il punto sul mercato in uscita della Juventus

In casa Juventus c’è ancora tanto da sistemare prima di ritenere la squadra completa e competitiva.

Diversi reparti non sono stati ancora rinforzati e attualmente il mercato in entrata è in una fase di stallo. Senza cessioni sarà difficile per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli intervenire concretamente per puntare gli obiettivi di mercato. La priorità è chiudere le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie. In questo modo il club bianconero avrebbe un gruzzoletto da poter reinvestire in ottica entrate. Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Juve per quanto concerne le uscite è Dusan Vlahovic, attualmente la seconda scelta per diverse big ma non la priorità per club come Bayer Monaco, Real Madrid e Chelsea. Di recente diversi club di primo piano hanno bussato alla porta per Szczesny che di recente ha rinnovato fino al 2025.

Juventus, il punto su Szczesny, Chiesa e Vlahovic

Come riportato dal giornalista Mirko Nicolino, Szczesny è incedibile per Massimiliano Allegri. Il portiere polacco è un profilo ambito nonostante non sia più giovanissimo.

Nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter fare la differenza, esclusa qualche occasione in cui è risultato decisamente sotto tono. Di recente gli agenti dell’estremo difensore bianconero hanno incontrato la dirigenza del Bayern Monaco per discutere di un possibile trasferimento in Germania. La Juventus, però considera Szczesny importante anche per il nuovo progetto e difficilmente aprirà al trasferimento. Il giornalista si è soffermato anche sulla questione legata a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, due dei nomi più al centro del mercato tra le file bianconere: “Vlahovic e Chiesa oggi sono tutt’altro che vicini alla cessione. La ‘sistematica’ ai conti della Juventus dovrà inevitabilmente proseguire con altre operazioni. Sprint al ritorno dalla tournée”. Al momento sarebbero quindi raffreddate le piste che vedrebbero i due attaccanti ex Fiorentina lontano da Torino.