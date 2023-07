Clamoroso Juventus: Chiesa in Arabia Saudita, le ultimissime

Clamoroso Juventus, anche l’esterno bianconero è finito nel mirino dei sauditi: la decisione ormai è stata presa.

Nell’amichevole con il Milan ha dimostrato di poter essere l’uomo in più di questa Juve. E di conseguenza ha messo (per ora) a tacere le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino. Federico Chiesa ha brillato nel primo test statunitense contro i rossoneri, disputato nello stadio dei Los Angeles Galaxy, a Carson. La Signora l’ha spuntata solamente ai rigori dopo un pirotecnico 2-2, ma è stato l’ex viola a rubare la scena.

Il migliore in campo, senza alcun dubbio, tra gli uomini di Massimiliano Allegri. Ha fatto più volte ammattire la difesa di Stefano Pioli con i suoi continui strappi. Sì, può fare bene anche in quel 3-5-2 disegnato dal tecnico livornese in cui più volte, nella passata stagione, è sembrato un pesce fuor d’acqua. Nella notte californiana sono state proprio le fasce il punto di forza della Juventus. Bene anche il nuovo acquisto Timothy Weah, un altro che ha destato un’ottima impressione. Certo, entrambi andranno valutati anche nelle prossime partite, soprattutto quando si comincerà a fare sul serio. Ma la sensazione è che Chiesa sia un gioiello troppo prezioso per essere “sacrificato” sul mercato e fare cassa.

Clamoroso Juventus: c’è l’interesse dell’Al-Nassr ma Chiesa vuole restare

La Juventus non ha intenzione di svenderlo, ma ha semplicemente fatto intendere che per un’offerta di almeno 60 milioni si siederà attorno ad un tavolo, pronta a discuterla.

🚨👀 #AlNassr showed interest in the 🇮🇹 winger #Chiesa. ⏳The 🇸🇦 club is internally evaluating if make a concrete move for the #Juventus player. 📌 At the moment, Federico has no intention to leave. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/NAJtURdoyS — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 28, 2023

Finora però non è arrivata nessuna proposta concreta per l’ex capitano della Fiorentina, che potrebbe dunque restare nel capoluogo piemontese. Occhio, però, ai ricchi sauditi, ormai scatenatissimi. Secondo il giornalista Rudy Galetti, su Chiesa avrebbe chiesto informazioni anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha appena concluso l’ennesima operazione in entrata, portando in Arabia anche Sadio Mané, in arrivo dal Bayern. Ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo, ma il giocatore bianconero non avrebbe intenzione di trasferirsi in Medio Oriente. Per ora, insomma, Chiesa vuole restare a Torino.