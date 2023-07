Comunicazione UFFICIALE: Lukaku-Juve, ‘Big Rom’ lo ha fatto ancora

Calciomercato Juventus, la presa di posizione del Chelsea non si è fatta attendere: intrigo Lukaku, ecco la nuova puntata.

La maggior parte delle mosse di mercato della Juventus ruota attorno a Romelu Lukaku. O meglio, nel caso in cui si dovessero incastrare le tessere giuste del mosaico, i bianconeri farebbero immediatamente rotta sull’attaccante belga del Chelsea.

Per adesso, però, né il Psg né il Bayern Monaco hanno affondato il colpo per Dusan Vlahovic. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che trascurabile, visto che senza l’addio del serbo la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere le mani su Big Rom eventualmente soltanto a titolo gratuito. Formula che, come prevedibile, non scalda più di tanto i londinesi, che un accordo di massima con la Juve lo avevano già trovato sulla base di una valutazione complessiva da circa 40 milioni di euro.

L’apparente fase di stallo vive di giorni frenetiche sull’asse Londra-Torino e la sensazione è che qualcosa possa cambiare a stretto giro di posta. Come evidenziato da Alfredo Pedullà, infatti, i londinesi avrebbero chiesto alla Juventus di uscire allo scoperto per Lukaku. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un lungo dialogo tra le parti, nel corso del quale il gigante belga avrebbe ribadito la sua ferma volontà di approdare alla Juve, decidendo di aspettare le mosse della ‘Vecchia Signora’, decidendo di non aprire ad altre proposte. Una telenovela che chiaramente continuerà a calamitare attenzioni importanti nel corso delle prossime ore. I colpi di scena non sono ancora finiti: Lukaku in bianconero, siamo giunti alla resa dei conti.