Juventus sempre più ‘giuntoliana’: Javi sta per firmare

Sono ore calde in casa Juve sia sul fronte entrate che su quello uscite. Un altro enfant prodige nel mirino dei bianconeri: i dettagli.

Con l’innesto di Giuntoli come nuovo amministratore delegato della Juventus, il mercato dei bianconeri ha assunto una direzione ben precisa. L’abbassamento del monte ingaggi, il contenimento delle spese e soprattutto la valorizzazione dei giovani saranno autentici punti di non ritorno del nuovo corso. Le sorprese, di certo, non sono finite qui.

Nell’apparente stand-by delle trattative di mercato della ‘Vecchia Signora’, negli ultimi giorni la Juventus ha messo a segno due colpi importanti. Dopo aver praticamente definito la trattativa per Facundo Gonzalez (per il quale dovrebbe essere varata una spesa complessiva sui 3 milioni di euro), i bianconeri hanno messo le mani su un nuovo gioiello. Si tratta del giovanissimo Javi Gil Puch, centrale mancino classe ‘2006 in forza all’Alaves. L’accordo tra le parti è stato raggiunto in tutti i suoi aspetti, con il giovane difensore che presumibilmente sarà aggregato nella Primavera bianconera dove avrà modo di crescere, maturare, fare esperienza e prepararsi al grande salto. Quella che si sta delineando è una Juventus che guarda sempre più al futuro: una Juve formato Giuntoli, che vuole reinventarsi e riscoprirsi in tutti i suoi aspetti.