Accordo con la Juventus fino al 2028: percentuale sulla futura rivendita

Accordo con la Juventus fino al 2028, vicino il secondo colpo in entrata del mercato bianconero: pronto il quinquennale.

Perseguire la linea verde è uno dei principali obiettivi che la Juventus si è prefissata da qualche anno a questa parte. La scelta di investire con maggior convinzione sui giovani risale al 2018, da quando il club fu il primo in Italia ad approfittare della nuova norma della Figc, che finalmente apriva alle cosiddette “seconde squadre” sul modello spagnolo.

Oggi, invece, arrivare in anticipo su quelli che potrebbero essere i talenti del futuro è diventata una necessità. Nel nuovo corso, infatti – almeno all’inizio – non ci sarà spazio per acquisti di un certo rilievo. La Juve, dopo due stagioni difficili dal punto di vista finanziario, dovrà fare massima attenzione ai bilanci. Anche perché è improbabile che la proprietà decida di varare altri aumenti di capitale, almeno fino al 2025. Senza gli introiti della Champions League, poi, diventa tutto più difficile. Districarsi da questo caos è il compito di Cristiano Giuntoli, da qualche settimana il nuovo responsabile dell’area sportiva.

Accordo con la Juventus fino al 2028, Giuntoli ha chiuso per Facu Gonzalez

Non è un caso che il secondo colpo in entrata dei bianconeri – il primo di Giuntoli da quando è stata ufficializzata la sua nomina – sarà un classe 2003.

💰 La Juventus ofrece 0M y que el Valencia se quede un % importante de los derechos económicos a futuro por Facu González 🔙 Oferta presentada hace días 🦇 El Valencia tendrá un derecho de tanteo 🤝🏼 Facu tiene un acuerdo con la Juve para 5 temporadas (2028) https://t.co/ERcIryXIZC pic.twitter.com/QQTAfMddkG — Salva Gomis (@SalvaGomis97) July 29, 2023

Sì, la Juventus è a un passo da Facundo Gonzalez, promettente difensore uruguagio, tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo Mondiale Under 20, vinto contro l’Italia nella finalissima di La Plata, in Argentina. Un vero e proprio blitz da parte del direttore sportivo, che ha praticamente chiuso per questo talentuoso terzino di spinta di proprietà del Valencia. La Juve ha trovato l’accordo sia con il club spagnolo che con il giocatore, che nella prossima settimana firmerà un contratto fino al 2028. Come riporta il giornalista iberico Salva Gomis, il Valencia manterrà un’importante percentuale sull’eventuale rivendita.