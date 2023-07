Bagno di sangue per la Juventus: 200 milioni di euro

Per la Juventus ieri è arrivata l’ufficialità di quella che ormai era una notizia nell’aria da tempo: non ci saranno impegni europei.

Un anno senza Europa. Questa la decisione che è stata presa dalla Uefa nei confronti del club. Ufficiale dunque l’esclusione della formazione allenata da Massimiliano Allegri dalla UEFA Conference League della stagione sportiva 2023/2024. Ci si dovrà concentrare dunque su campionato e Coppa Italia.

Riguardo l’esclusione dalle competizioni europee non ci saranno eventuali novità visto che la Juventus, per bocca del presidente Ferrero, ha annunciato la rinuncia ad ogni possibile ricorso. “Siamo dispiaciuti per la decisione del UEFA Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni. Tuttavia, abbiamo deciso di non presentare appello contro questo giudizio” sono state le sue parole.

Juventus, senza Europa meno introiti: Giuntoli deve vendere

Se da un lato non giocare in Europa consentirà alla Juventus di concentrare tutte le sue energie sul campionato, nel tentativo di portare a casa lo scudetto. Ma dall’altro è impossibile non sottolineare come ai bianconeri verranno meno delle fondamentali risorse dal punto di vista economico.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, spiegando come al club mancheranno nelle casse circa 80 milioni (tra premi, mancati incassi ed altro) dalla mancata partecipazione alle coppe europee. Ad oggi il conto economico 2023-24 della Juventus parte di fatto da -200 milioni e dunque il quotidiano rosa non esclude che possa arrivare una nuova ricapitalizzazione. Nel frattempo, proprio per ridurre le perdite, Giuntoli sarà chiamato ad un lavoro importante: abbattere i costi della squadra e cercare di recuperare più soldi possibili dalle cessioni. Attenzione massima dunque sulle vicende di calciomercato delle prossime settimane.