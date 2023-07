Cuadrado ‘demolito’ dall’ex compagno alla Juventus: web in delirio

By

Le parole con le quali l’ex Juventus ha commentato il trasferimento di Cuadrado all’Inter hanno immediatamente fatto il giro del web.

Gli intrecci di mercato tra Inter e Juventus stanno da tempo tenendo banco. Il blitz dei bianconeri per Romelu Lukaku, con il quale hanno da tempo trovato un accordo di massima, ha obbligato Marotta a virare su altri obiettivi per puntellare un attacco che deve far fronte anche alla partenza di Edin Dzeko.

L’approdo di ‘Big Rom’ a Torino, però, è strettamente subordinato alla partenza di Dusan Vlahovic: un dettaglio tutt’altro che trascurabile, per risolvere il quale nelle prossime ore Giuntoli volerà a Londra. Per reagire allo smacco subito, l’Inter ha poi deciso di ingaggiare Juan Cuadrado: “El Panita” ha firmato un contratto annuale con i nerazzurri, sottoponendosi immediatamente alle visite mediche di rito per poi mettersi al servizio di Simone Inzaghi. L’esterno colombiano, dopo aver chiuso la lunga parentesi alla Juventus, ha quindi scelto il progetto Inter, rispedendo al mittente le varie offerte ricevute dall’Arabia Saudita e dalla Turchia.

Douglas Costa e la frecciata a Cuadrado: “Mi dispiace per lui”

Una decisione, assolutamente comprensibile, che però non è andata già a quei tifosi bianconeri che non avrebbero voluto ritrovarsi Juan Cuadrado da avversario. Anche le parole del colombiano, che ha ribadito di aver scelto una squadra ‘storica’ hanno fomentato il web.

A calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime ore ci ha pensato Douglas Costa. L’ex funambolico esterno offensivo della Juventus, nel corso di una diretta Twitch, ha così commentato il passaggio di Cuadrado (suo ex compagno di squadra proprio negli anni di comune militanza all’ombra della Mole) all’Inter, non lesinando una frecciata: “Hai visto Cuadrado all’Inter? Sì ho visto, mi dispiace per lui…”