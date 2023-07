Dall’Inter alla Juventus: clamoroso annuncio, 30 milioni

Quante rivali sull’obiettivo Juve. E’ un mercato che potrebbe prendere il volo improvvisamente grazie a Mbappé. Ma non ci sono soltanto gli attaccanti.

Sull’asse Parigi-Madrid può sbloccarsi l’affare del secolo, Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid. Operazione che potrebbe poi dare fuoco alle polveri per un giro vorticoso di attaccanti che riguarderà diversi grandi club europei.

La Juventus potrebbe entrare in questo vortice di gol e di centinaia di milioni di euro. Cristiano Giuntoli ha due suoi gioielli in esposizione, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che non sono in vendita ufficialmente, ma se arrivano le offerte giuste le trattative per i due ex viola possono avviarsi. E c’è sempre poi l’ipotesi Lukaku in entrata.

Ma il mercato nazionale e internazionale non si muove soltanto sui grandi attaccanti, anche i difensori hanno la loro bella fetta di notorietà. Come gli attaccanti, anche i difensori centrali di qualità ed esperienza stanno diventando una merce sempre più rara. E anche lì i grandi club si danno, e si daranno, battaglia.

Non è raro, pertanto, trovarsi di fronte ad un difensore centrale di nome e vedere quanti e quali club siano alle sue calcagna in attesa di ingaggiarlo in vista della prossima stagione. E’ il caso di un difensore che soltanto qualche settimana fa si è laureato campione d’Europa. Di chi si tratta e quali club lo inseguono?

Quante rivali sull’obiettivo Juve

La Juventus lo sta seguendo da tempo nel caso di un addio congiunto di Leonardo Bonucci ed Alex Sandro. E’ un neocampione d’Europa con il Manchester City di Pep Guardiola e per questo Cristiano Giuntoli non si sarà stupito del gran numero di prestigiosi club che lo tengono d’occhio.

L’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, ha parlato della situazione che riguarda Aymeric Laporte, calciatore francese naturalizzato spagnolo, difensore centrale del Manchester City e della nazionale spagnola. “Juventus, Inter, Milan, Everton, West Ham e Crystal Palace stanno valutando la possibilità di acquistare il 29enne spagnolo“.

Difensore centrale mancino completerebbe al meglio il trio di centrali che ha in mente Massimiliano Allegri, accanto al duo brasiliano Danilo e Bremer. Ma con una tale concorrenza sarà estremamente difficile realizzare un tale progetto per Giuntoli. Se poi non vi saranno a breve operazioni in uscita, dopo potrebbe essere troppo tardi.

Cristiano Giuntoli le proverà tutte e scorrendo le avversarie da battere per Laporte ha scorto anche il nome dell’Inter. Dopo il caso Lukaku, il centrale franco-spagnolo del Manchester City può rappresentare un altro casus belli fra le due rivali di sempre.