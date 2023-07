La Juventus prende l’amico di Vlahovic: nuovo ‘gigante’ da 25 milioni

La Juventus prende l’amico di Vlahovic: 25milioni di euro per il difensore. Questa la nuova idea bianconera per completare il reparto

La nuova idea è l’amico di Vlahovic. Forse perché con Kostic è andata bene. La Juve vuole un elemento che possa andare a coprire il ruolo di difensore sinistro. E oltre a Caio Henrique, che però sarebbe un poco più adatto a quella che è una difesa a quattro, sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche un altro nome.

Lo ha svelato Momblano, che parla di un profilo assai caldo dalle parti della Continassa. Un elemento che vale almeno 25milioni di euro per qualità e caratteristiche fisiche. Oltre che per il contratto che lo lega al Salisburgo e che scade nel 2027 e anche per l’età. In poche parole per la Juventus, Pavlovic, sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Calciomercato Juventus, idea Pavlovic

L’idea è sicuramente di quelle importanti, di quelle che possono decisamente stravolgere il mercato della Vecchia Signora e che evidentemente danno un’altra indicazione. Non solo Bonucci potrebbe andare via, ma anche un altro difensore. Giuntoli non ha fatto mistero di questa possibile decisione nel momento della sua prima conferenza stampa da nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus.

Insomma, anche il serbo nel mirino dei bianconeri che sono alla ricerca di colpi importanti per chiudere il quadro. Dopo ieri, senza Coppe, l’obiettivo minimo con la possibilità di preparare giorno dopo giorno l’unico impegno settimanale è quello di cercare in tutti i modi di tornare a vincere lo scudetto. Sì, Allegri questo lo sa bene ma ha bisogno anche di qualche innesto per stare insieme a chi l’anno scorso ha chiuso davanti la sua squadra.