Calciomercato: il sostituto di Vlahovic arriva da Barcellona, colpo di scena

Annuncio dalla Spagna: cambia il calciomercato della Juventus. Ecco le ultimissime riguardo il futuro di Vlahovic alla Juventus. Scelto il sostituto, arriva dal Barcellona.

Colpo di scena in casa Juventus: ecco tutte le novità relative al possibile cambio di maglia e all’arrivo del nuovo attaccante che dovrà sostituire il bomber serbo. Dopo un anno e mezzo in bianconero, Dusan è già con le valigie in mano e pronto per una nuova destinazione.

Intreccio di bomber per questa sessione estiva di calciomercato. Le società sono a lavoro per dare una svolta al proprio reparto offensivo. I club vogliono puntare su giocatori giovani, capaci di fare la differenza soprattutto in prospettiva futura. Non tutti la pensano allo stesso modo. C’è la Juventus, per esempio, che ha deciso di mettere in vendita Vlahovic per prendere un attaccante di grande esperienza. L’obiettivo di Allegri è quello di vincere subito e con questo bomber ci sono buone speranze che ciò avvenga anche perché un attaccante della sua caratura può fare la differenza in un campionato come quello italiano di Serie A. Ecco tutti i dettagli in merito a questa operazione: c’è l’annuncio dalla Spagna che rischia di lasciare a bocca aperta molti tifosi. Svelati tutti i dettagli in merito al futuro del giocatore.

Calciomercato: annuncio su Vlahovic, cambia il suo futuro alla Juventus

Ci sono delle novità in merito al trasferimento di Dusan Vlahovic, che è pronto a lasciare la Juventus in questa sessione estiva di mercato. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo affare, arrivano nuove indiscrezioni direttamente dalla Spagna: è il portale todofichajes a fare il punto della situazione.

Il giocatore serbo, nelle scorse settimane, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain ma la trattativa tra il club francese e la Juventus s’è arenata. Il caso Mbappé ha portato tanti strascichi all’interno della dirigenza parigina che sta valutando altre situazioni e in questo momento Vlahovic è stato messo da parte. Il PSG è concentrato sull’ingaggio di Ousmane Dembelé per sostituire l’ipotetica partenza del fuoriclasse ex Monaco che è promesso sposo del Real Madrid. Una situazione, questa, che potrebbe bloccare anche l’arrivo alla Juventus di Lukaku. A questo punto non è più prevista la ripresa delle trattative ed è molto difficile per Dusan Vlahovic giocare a Parigi la prossima stagione.