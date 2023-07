Firma con la Juve ma parte subito: doppio accordo lampo

È una fase di calciomercato nella quale la Juventus è davvero molto attiva nel tentativo di allestire la miglior squadra possibile.

Tornare a vincere lo scudetto è la missione principale che gli uomini di Massimiliano Allegri si sono posti per la stagione che è appena iniziata. C’è tanta voglia di voltare pagina dopo gli ultimi mesi tribolati a causa delle vicende extracalcistiche.

Senza ombra di dubbio non sarà facile per la Juventus riuscire a centrare questo obiettivo, vista la folta e agguerrita concorrenza che c’è in serie A. In questo calciomercato poi il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve fare i conti con il bilancio. Per questo motivo prima di effettuare qualsiasi operazione in entrata sarà necessario cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Soltanto in questo modo si potranno recuperare delle risorse importanti e allo stesso tempo alleggerire il monte ingaggi.

Juventus, Gonzalez arriva ma va in prestito alla Salernitana

La società bianconera già a partire dalla passata stagione ha fatto capire di voler puntare forte sulla linea verde. Non soltanto per questioni economiche, ma anche per poter programmare al meglio un nuovo ciclo vincente. È per questo motivo che sta selezionando i migliori giovani in giro per l’Europa e per il mondo.

#Calciomercato | Facundo Gonzalez verso il prestito alla @OfficialUSS1919: la @juventusfc ha chiuso l'operazione per prenderlo dal @valenciacf nella scorsa settimanahttps://t.co/UHogx4nRFv — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 31, 2023

Come ha spiegato il giornalista Gianluca Di Marzio ormai sembra essere fatta per il difensore centrale Facundo Gonzalez, che arriverà dal Valencia a Torino. Accordo trovato nella passata settimana. Tuttavia pare che il calciatore rimarrà poco all’ombra della Mole. La Juventus ha infatti intenzione di prestarlo ad un altro club di serie A, per metterlo subito alla prova e valutarne la crescita. Per questo motivo pare vicino il prestito alla Salernitana, dove avrà senz’altro modo di mettersi in mostra con un maggior minutaggio assicurato.