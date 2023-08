Dalla Juventus ai rossoneri, affare fatto: arriva la risposta definitiva

C’è grande fermento attorno al calciomercato della Juventus e non potrebbe essere altrimenti visto che siamo entrati nel mese di agosto.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A. Un torneo nel quale le ambizioni della squadra bianconera sono massime. Non si parteciperà a nessuna competizione europea ed è per questo motivo che si punterà tutto sulla conquista dello scudetto. Quel tricolore che i tifosi ormai attendono di festeggiare da qualche anno.

Certo, non sarà semplice. Il calciomercato di questa estate del 2023 conferma come tutte le big siano molto concentrare sul come rinforzarsi. Nomi, rumors e sussurri si inseguono a tutte le ore del giorno. La Juventus vive una fase di cambiamento del suo organico, che deve essere rinnovato per forza di cose. Guardando ad un bilancio che senza gli introiti dell’Europa dovrà essere rimpinguato con la partenza di alcuni elementi.

Juventus, Pellegrini verso il rossonero ma… del Nizza

E allora ecco che Giuntoli è impegnato in questi giorni a cercare di trovare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e con i quali la società può far cassa, riuscendo a ottenere un tesoretto ma anche a risparmiare sui loro ingaggi. Non ci sono dubbi sul fatto che la Juve intenda cedere Luca Pellegrini, rientrato a Torino dopo il prestito alla Lazio.

🗣️”Da quanto mi dicono da Torino oggi Luca #Pellegrini dovrebbe dire SI al #Nizza. Operazione da 8 milioni.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) August 1, 2023

E all’orizzonte pare esserci una soluzione. Nei giorni si era parlato del Milan molto interessato a lui, ma come ha riportato il giornalista Momblano a “Juventibus” Pellegrini sarebbe molto vicino ad accettare la corte dei francesi del Nizza. Un affare che potrebbe portare nelle casse societarie la somma di 8 milioni di euro.