Juventus, Vlahovic rompe il silenzio: tifosi impazziti

E’ la telenovela dell’estate in casa Juventus, quella che riguarda il futuro dell’attuale centravanti bianconero Dusan Vlahovic.

Le vicende di calciomercato tengono ormai banco da settimane in casa bianconera, con la dirigenza che è molto impegnata a trovare le pedine giuste per mister Allegri. Che con la sua squadra vuole assolutamente riuscire a vincere il prossimo torneo di serie A, riportando il tricolore a Torino.

Il ds Giuntoli si trova costretto ad operare guardando in primis il bilancio. Prima deve cedere i giocatori che non rientrano nei piani per recuperare un tesoretto e abbassare il monte ingaggi. La priorità ora è quella di definire la questione attaccante. Con Lukaku che rimane il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, Allegri vuole puntare sulla fisicità del belga. Ma allo stesso si continua a parlare della cessione di Vlahovic, con i bianconeri che puntano a incassare almeno 70 milioni dalla sua partenza.

Juventus, il post di Vlahovic fa discutere i tifosi

Che la questione Vlahovic non sia ancora definita lo si capisce anche dal fatto che il centravanti si sta impegnando molto in questa prima fase di preparazione, non lasciando niente al caso. Vuole essere grande protagonista e se non arriverà l’offerta giusta non è detto che resti alla corte di Allegri.

Nelle ultime ore sta facendo discutere molto una storia Instagram del bomber, nella quale ha indicato il numero 9, seguito da tre puntini sospensivi e da due pallini, uno bianco e uno nero. I tifosi stanno commentando sui social quello che potrebbe essere un “messaggio in codice” da parte di Vlahovic. Che con questa foto e questi piccoli indizi sembra voler mettere a tacere le voci riguardo un futuro lontano dalla Juventus. Che sia intenzionato a rimanere per giocarsi le proprie chance?