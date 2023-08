Calciomercato Juve, bonus e percentuale sulla rivendita: ecco le visite mediche

C’è sempre molto lavoro da fare in casa Juventus in questo periodo dell’anno con l’avvicinarsi dell’inizio del prossimo campionato di serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri sta lavorando sul campo per farsi trovare pronta per i primi appuntamenti stagionali. Allenamenti e partite volte a far trovare la migliore condizione atletica possibile ai ragazzi bianconeri. Sarà indispensabile a partire a razzo per installarsi subito nelle prime posizioni di classifica.

Dall’altro lato c’è una dirigenza che è chiamata ad allestire una squadra competitiva. E dunque a trovare i giocatori giusti per le idee tattiche dall’allenatore livornese. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli però prima di operare deve tenere d’occhio il bilancio. Ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto per riuscire a portare a Torino gli obiettivi che la Juventus si è prefissata. Ma senza ombra di dubbio prima dovranno essere ceduti coloro i quali non rientrano nei piani della società.

Juventus

Puntare sui giovani è indispensabile per riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente ed è per questo motivo che la Juve sta per chiudere ufficialmente un affare che porterà a Torino un nuovo centrale difensivo, vale a dire Facundo Gonzalez del Valencia. Che però rimarrà poco in bianconero perché l’intenzione del club è cederlo per farlo maturare altrove.

🚨 Facu González se marcha a la @juventusfc 💰 Derechos formación (360k), 20% futura venta, bonus por rendimiento (máx 3M) y derecho tanteo para VCF 🤝🏼 Facundo firma hasta junio de 2028 y tendrá un salario de 600k por temporada 🩺 Lunes pasa la revisión médica ✅ Hecho! pic.twitter.com/6gcT9XH4CA — Salva Gomis (@SalvaGomis97) August 2, 2023

Nel frattempo circolano già i primi numeri riguardo l’affare. Gonzalez sarà ceduto alla Juve ma il Valencia manterrà un diritto di prelazione e il 20% sulla eventuale futura rivendita, fino a 3 milioni di euro. Per il calciatore, che lunedì prossimo sosterrà le visite mediche, è in arrivo un contratto fino al 2028 con un ingaggio di 600mila euro a stagione.