Calciomercato Juventus, Kessiè rompe gli indugi: la decisione

Sotto l’ombrellone il calciomercato della Juventus continuano ad essere uno degli argomenti più dibattuti dalla tifoseria bianconera.

Giorno dopo giorno ci stiamo avvicinando il protagonista del prossimo campionato di serie A. Con i bianconeri di Massimiliano Allegri che non fanno assolutamente mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto. Impresa che però non si preannuncia semplice, vista la folta concorrenza.

Questo mese di agosto sarà fondamentale per le ambizioni della Juventus, in considerazione del fatto che i tifosi si attendono colpi di mercato volti a migliorare la qualità dell’organico. Non è comunque facile operare per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che prima di pensare agli acquisti deve guardare alle cessioni per non appesantire troppo il bilancio. Aspettiamoci dunque che nelle prossime settimane siamo sempre più le voci e le trattative di una Juve comunque intenzionata a ringiovanirsi e a cambiare pelle. Soltanto così si potrà aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, Kessiè pronto a partire per l’Arabia Saudita

Purtroppo però il tempo passa inesorabile e proprio il tentennare sulla trattativa potrebbe spingere altrove gli obiettivi di mercato bianconeri. E’ il caso ad esempio di Franck Kessiè, che nel corso delle ultime settimane è stato indicato come il principale indiziato da parte del club per rinforzare la linea mediana. A quanto pare però non sarà affatto così.

Il calciatore del Barcellona – come riporta Sportmediaset – ha deciso quella che sarà la sua nuova destinazione e la sua decisione non farà affatto felici i tifosi bianconeri. Kessiè infatti ha accettato la corte dell’Al Ahli, squadra dell’Arabia Saudita pronta ad offrirgli un ingaggio decisamente considente. Niente Juventus dunque per lui, che era corteggiato pure dal Tottenham. Il Barcellona incasserà dalla trattativa circa 15 milioni di euro. I bianconeri invece dovranno trovare altrove il loro rinforzo.