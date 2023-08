Intrigo Vlahovic, caso chiuso: 80 milioni cash

Offerta accettata e svolta improvvisa sulle priorità in fase offensiva: tutti i dettagli dell’operazione che cambia tutto.

Nell’ultima svolta del mercato estivo, il Paris Saint-Germain (PSG) ha raggiunto un accordo storico con il Benfica per l’acquisizione del giovane talento portoghese Gonçalo Ramos, come comunicato da ‘Pedro Almeida’ su Twitter.

Il club parigino ha offerto una somma considerevole di 65 milioni di euro, con ulteriori 15 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e personali che, dunque, sarebbero stati accettati dal club portoghese pronto a cedere il proprio gioiello. Questa operazione cambia del tutto le priorità del club parigino che, adesso, in fase offensiva sarebbe già a posto.

Il PSG chiude Ramos e abbandona Vlahovic

L’acquisizione di Ramos da parte del PSG ha anche avuto un effetto significativo sulle trattative in corso con un altro calciatore altamente quotato: Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus. Prima dell’accordo con Ramos, il PSG era stato fortemente associato a una possibile offerta per Vlahovic, il quale aveva dimostrato grande abilità e talento con la maglia della Vecchia Signora durante la stagione precedente. Tuttavia, con la conclusione dell’accordo per Ramos, il PSG ha deciso di mettere da parte il loro interesse per Vlahovic, concentrando invece tutti gli sforzi per sostenere l’integrazione del giovane talento portoghese nella squadra. Questa decisione ha posto fine a tutte le speculazioni riguardanti una possibile offerta per Vlahovic da parte del club parigino.

Conclusa l’operazione con il Benfica, il PSG potrà concentrarsi sulla preparazione della nuova stagione calcistica, con l’obiettivo di mantenere il dominio nel calcio francese e perseguire il tanto agognato successo nella Champions League. D’altro canto, la Juventus, nel mentre, cerca di piazzare il colpo in uscita Vlahovic, con la sempre viva possibilità di uno scambio con il Chelsea che porterebbe l’attaccante Lukaku in bianconero.