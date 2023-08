La Juventus non molla: prezzo fissato, servono 20 milioni

Continua incessante il lavoro del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli in queste settimane di agosto.

Un lavoro a 360 gradi quello dell’ex Napoli, che sta cercando di rinforzare e costruire al meglio la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che nel prossimo campionato di serie A dovrà andare a caccia della vittoria dello scudetto. Non si giocherà in Europa e questo in fondo potrebbe anche essere un piccolo vantaggio per i bianconeri da sfruttare al meglio.

La mancata partecipazione alla Champions e più in generale ad una competizione Europea pesa però come un macigno sulle casse del club. È per questo motivo che è Giuntoli deve pensare prima accedere quei giocatori che non rientrano nei piani della Juventus. Operazioni fondamentali per risanare il bilancio e allo stesso tempo per alleggerire il monte ingaggi. La lista dei calciatori a cui il dirigente deve riuscire a trovare una sistemazione entro fine mese è abbastanza lunga.

Juventus, Zakaria verso il Monaco ma manca intesa tra i club

Di questo elenco fa parte anche il centrocampista svizzero Denis Zakaria, che è tornato a Torino dal prestito al Chelsea, dove non è riuscito a farsi apprezzare abbastanza dagli inglesi. La Juventus è pronto a cedere il calciatore sta cercando una soluzione a titolo definitivo.

Il futuro di Zakaria sembra dover essere all’estero. Secondo infatti gli ultimi rumors il calciatore avrebbe già trovato un’intesa di massima con i francesi del Monaco. Un affare che dunque potrebbe decollare nel corso della prossima settimana, anche se manca ancora l’intesa tra i due club. La Juventus infatti non pare intenzionata a fare sconti e per il cartellino del centrocampista chiede almeno 20 milioni di euro. Toccherà dunque al Monaco nei prossimi giorni farsi avanti con una offerta convincente. La somma incassata sarebbe un tesoretto per i bianconeri da investire in altre operazioni.