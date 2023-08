Juventus show: tris al Real Madrid, a segno anche Vlahovic

Juventus show: tris al Real Madrid. Si chiude nella maniera migliore la tournée americana della Juventus. Una bella vittoria impreziosita dalla rete di Vlahovic.

E’ l’1:30 in Italia quando al Camping World Stadium di Orlando Juventus e Real Madrid sono scese in campo per l’amichevole valida per il Soccer Champions Tour 2023. E’ l’ultimo atto della formazione di Massimiliano Allegri negli States dopo l’annullamento della gara contro il Barcellona e la vittoria ai rigori contro il Milan di Stefano Pioli.

Per la sua difesa a tre Allegri ha scelto la linea brasiliana formata, da destra a sinistra, da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. In attacco, accanto a Chiesa c’è Kean e non Milik. Pronti, via e la Juventus è già in gol! Alex Sandro dà il là all’azione vincente servendo Locatelli che mette in movimento Chiesa, un bel fraseggio che porta infine al tiro McKennie, palla sul palo con Kean che è il più veloce a ribattere a rete. 1 a 0.

E’ una Juventus molto più tonica rispetto all’incontro di quasi una settimana fa contro il Milan e dopo nemmeno 20 minuti è già sul 2 a 0 grazie al primo gol di Weah che sfrutta al meglio un assist perfetto del suo connazionale McKennie.

Il Real Madrid, dopo aver subito la seconda rete, inizia a giocare costringendo la Juventus ad arretrare il proprio baricentro. I Bianchi di Spagna creano alcune buone occasioni che anticipano di poco il 2 a 1. E’ Vinicius a realizzare la marcatura madridista nata da un pallone perso da McKennie che Kroos serve alla perfezione al numero 7 brasiliano. Finisce il primo tempo con la Juventus in vantaggio per 2 a 1.

Juventus show. Inizia il secondo tempo

La ripresa inizia subito con la girandola di cambi attuata da Allegri. Entrano in 5. Pinsoglio in porta, Cambiaso sulla fascia sinistra, Gatti in difesa, Iling in mediana, uno degli esperimenti più intriganti del tecnico livornese, e Milik in attacco.

Il Real di Carlo Ancelotti ha un piglio diverso e mette in difficoltà la Juventus, favorito anche da alcuni errati disimpegni della formazione bianconera. Intorno al ventesimo minuto della ripresa tocca a Carlo Ancelotti cambiare metà formazione. Nonostante i cambi però il Real Madrid insiste nel tentativo di agguantare il pareggio e in un’occasione è bravo Pinsoglio su Bellingham.

Allegri manda in campo Vlahovic. Il serbo ha a disposizione gli ultimi 15 minuti. E il numero 9 bianconero, mai come in queste ore al centro delle voci di mercato, mette il sigillo alla vittoria della Juventus segnando, in pieno recupero, la rete del definitivo 3 a 1 su assist di Soulè. Un gol carico di suggestioni e di domande, al momento senza risposta. Rimane comunque l’ottima prova della formazione di Allegri, soprattutto nel primo tempo e la conferma di una buona condizione fisica che fa ben sperare per l’imminente inizio di stagione.