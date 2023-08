Né al Chelsea né al PSG: il nuovo club di Vlahovic spiazza tutti

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questo caldo mese di agosto dell’estate 2023.

Tanto lavoro ancora da fare per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che da poche settimane è al timone delle operazioni in entrata e in uscita del club torinese. La missione è quella di creare una squadra vincente per i prossimi anni.

Massimiliano Allegri attende dei volti nuovi in tutte le zone del campo e le prossime settimane saranno quelle decisive per definire l’organico che sarà a sua disposizione. Quel che sembra chiaro è che la Juventus intende puntare sempre di più sulla linea verde. Ma serviranno anche dei rinforzi di qualità e di provata esperienza a livello internazionale. Soltanto così si potrà pensare di poter lottare per le prime posizioni della graduatoria. L’impressione è che i prossimi giorni saranno quelli chiave per capire chi saranno i nomi importanti in arrivo in casa bianconera.

Juventus, dall’Inghilterra: “Vlahovic opportunità per il Tottenham”

Attenzione, però, perchè come detto più volte la Juventus prima di poter pensare agli acquisti deve prima cedere almeno un suo big, in modo da recuperare delle risorse economiche importanti. Dusan Vlahovic rimane il calciatore dell’attuale rosa più vicino alla cessione, anche se finora non si sono concretizzate offerte per lui. Che continua a rimanere nel mirino del Psg ma anche del Chelsea, potrebbe essere una pedina da cedere anche nell’affare Vlahovic.

Il giornalista inglese Alex Crook di “TalkSport”, nel contesto di “Givemesport” ha spiegato come per Vlahovic possa esserci anche un’altra pista in Premier League: “Credo che possa essere una possibilità per il Tottenham”. Certo è che gli Spurs dovranno per forza di cose trovare un nuovo bomber di spessore qualora dovessero cedere altro il loro cannoniere Harry Kane. Nei prossimi giorni l’impressione è che può succedere di tutto.