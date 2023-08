Zaniolo alla Juventus: chiusura imminente, ecco le cifre

Zaniolo alla Juventus: chiusura imminente. Il mercato della Juventus sta vivendo il suo momento cruciale e si torna a parlare di Zaniolo, vecchio pallino bianconero.

La Juventus sta per rientrare in Italia dopo la positiva tournée americana. Qualche giorno di riposo concesso da Allegri ai suoi ragazzi e dal 7 di agosto riprenderà la preparazione in vista dell’inizio del campionato.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, gli uomini-mercato della Juventus, non si fermano di certo. Le carte sui loro tavoli parlano di millanta trattative che necessitano di una chiusura, sia in entrata che in uscita. Il tempo non gioca a favore della Vecchia Signora che ha ancora diverse importanti questioni da risolvere. Ed in un mercato in continua evoluzione si susseguono notizie, o semplici suggestioni, che accendono speranze e discussioni.

Nel caso della Juventus è riapparso un nome che ormai da qualche anno viene associato alla società bianconera: Nicolò Zaniolo. Che il talento ex Roma sia un profilo assai stimato dalle parti della Continassa non è certo un segreto. Il suo nome compariva nei diversi pizzini di Fabio Paratici. Nome sempre scritto a lettere maiuscole. Da Paratici a Giuntoli sembra che l’attrazione verso il classe 99, attualmente in forza al Galatasaray, in Turchia, non sia minimamente scemata. E le suggestioni non si arrestano. Anzi.

Zaniolo alla Juventus: chiusura imminente

Proprio dalla Turchia arrivano notizie che parlano, in maniera esplicita, non soltanto di una trattativa in corso tra la Juventus e il Galatasaray per Nicolò Zaniolo, ma che la stessa sia ormai in fase di completa definizione sulla base di una valutazione pari a 30 milioni di euro.

Della trattativa tra i due club ha parlato il giornalista turco Burhan Can Terzi cha ha altresì confermato come la Juventus abbia presentato al Galatasaray un’offerta pari a 30 milioni di euro per Nicolò Zaniolo, come ci informa calciomercato.it. Nel frattempo l’ex talento giallorosso è fermo ai box per via di un problema all’inguine che lo ha costretto a saltare l’ultima amichevole del club campione di Turchia.

Riguardo questa trattativa che potrebbe portare Zaniolo in bianconero, si scende ancor più nello specifico nel momento in cui la medesima fonte parla anche di Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero, ex Sassuolo, verrebbe girato al club turco per diminuire l’esborso cash. Altre fonti, provenienti sempre dalla Turchia, ci informano invece di come vi sia ancora una notevole distanza tra la richiesta del Galatasaray e l’offerta della Juventus.

L’unica certezza, secondo le diverse fonti turche, riguarda l’esistenza della trattativa per Nicolò Zaniolo. La Juventus c’è e ha intenzione di chiudere la trattativa. Almeno così dicono dalla Turchia.