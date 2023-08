Calciomercato Juventus, contatto per la firma: trovata la formula

Contatto decisivo per la firma: la Juventus trova la formula per il trasferimento del gioiello

Il mercato della Juventus non si è ancora sbloccato quando mancano poco più di dieci giorni all’inizio del campionato di Serie A.

L’arrivo di Timothy Weah al momento è l’unico in casa bianconera. Le nuove operazioni in entrata sono strettamente legate alle cessioni che faticano a concretizzarsi. Al momento l’unica uscita è quella d Arthur Melo alla Fiorentina. Cristiano Giuntoli sta lavorando per quelle di Denis Zakaria e Weston McKennie ma anche Marley Aké è ormai pronto a lasciare Torino, destinazione Udinese con la formula del prestito. Il destino di Nicolò Rovella e Fabio Miretti è ancora sospeso, così come quello di Koni De Winter, rientrato dopo il prestito all’Empoli e in cerca di una nuova destinazione.

Juventus, contatto decisivo per De Winter: la formula per l’accordo col Genoa

Come riportato da Goal Italia, in queste ore è previsto un nuovo contatto tra la Juventus e la dirigenza del Genoa per discutere del futuro di Koni De Winter.

Il difensore belga ha concluso la stagione in prestito all’Empoli e ora è in attesa di scoprire il suo futuro. Tra i club che hanno mostrato particolare interesse, il Genoa sembra il club più deciso a concludere l’operazione. Le parti sono al lavoro sulla formula del trasferimento. La Juventus ha aperto al prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione 2023/24 ma il Grifone vorrebbe trovare un’altra soluzione.

Altro contatto previsto in queste ore tra #Juve e #Genoa per #DeWinter. Parti al lavoro sulla formula: i bianconeri aprono al prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione 🔴🔵🇧🇪@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 4, 2023

La sensazione comunque è che la trattativa possa andare in porto nel giro di breve tempo. Se in attacco il Genoa ha già messo le basi per qualcosa di importante, ingaggiando Mateo Retegui, in difesa ha bisogno di un nuovo rinforzo per garantire a Gilardino una rosa completa.