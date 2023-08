Sarri anticipa Allegri: il gioiello si allontana dalla Juventus

Maurizio Sarri anticipa la Juventus e chiama il gioiello della Serie A: affare complicato per i bianconeri

La Juventus nell’ultima stagione ha lanciato numerosi giovani, rivelatesi dei profili di grande talento e dal futuro luminoso.

Nonostante le vicissitudini extra-campo che hanno condizionato poi anche i risultati sportivi, Massimiliano Allegri è stato lungimirante nel mandare in campo diversi ragazzi della Next Gen, dandogli le giuste responsabilità in un momento estremamente delicato per il club. Su tutti ha spiccato Nicolò Fagioli, che era reduce dalla promozione ottenuta con la Cremonese nell’anno precedente. Anche Samuel Iling-Junior, Fabio Miretti, Matias Soulé hanno dimostrato di avere colpi importanti, ritagliandosi il loro spazio nel corso della stagione. Oggi molti di loro hanno diverse richieste sul mercato ma la Juventus li considera parte del patrimonio del club e non intende cederli, anzi. La società è alla ricerca di nuovi talenti da lanciare e da diversi mesi ha messo gli occhi su uno dei gioiellini della Serie A.

Juventus, si complica la pista per Fazzini: destinato alla Lazio

Si tratta di Jacopo Fazzini, uno dei giovani più interessanti dell’Empoli, lanciato quest’anno da Paolo Zanetti.

Se pur sia stato Tommaso Baldanzi a rubare maggiormente l’occhio, non è passato inosservato il talento del centrocampista classe 2003 che ha collezionato 21 presenze in Serie A, senza però trovare ancora il gol. Giocatore dinamico e dotato di una buona tecnica che conferma ancora una volta la capacità della società toscana di scovare giovani di grande talento, spesso italiani. La Juventus lo osserva da tempo e Allegri sarebbe ben felice di accoglierlo ma sembra costretto a doverci rinunciare. Come riportato da calciomercato.it, in prima fila per Fazzini ci sarebbe la Lazio. Maurizio Sarri conosce molto bene l’ambiente Empoli, avendo allenato il club azzurro dal 2012 al 2015. Di fatto è stato il trampolino di lancio della sua carriera, prima del salto al Napoli. L’allenatore toscano sarebbe molto contento di accogliere un talento come Fazzini e la Lazio potrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Matteo Cancellieri per convincere l’Empoli. Lo spazio in attacco si è ulteriormente ridotto con l’arrivo di Valentin Castellanos e con l’ultimo arrivato Daichi Kamada, trequartista ex Eintracht Francoforte e a Empoli potrebbe ritrovare il minutaggio necessario per rilanciarsi. La pista più calda per Fazzini adesso è la Lazio.