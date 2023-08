Un grande tifoso bianconero ci ha lasciato nella giornata odierna, in serata si è spento il giornalista Idris.

Edrissa Sanneh, questo il suo nome, è stato un personaggio noto negli anni passati per la sua assidua partecipazione a “Quelli che il calcio”, lanciato da Fabio Fazio. Dove è stato uno degli ospiti più simpatici e frizzanti. Viveva in provincia di Brescia e proprio a Brescia, in ospedale, si è spento dopo un ricovero di settimane, come si legge su Tuttosport.

Originario del Gambia, aveva 72 anni. Da sempre tifoso della Juventus, non ha mai fatto mancare il sostegno ai colori bianconeri.