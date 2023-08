Giuntoli tradito e sconfitto: “Accordo con la Juve saltato”

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre ormai manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A.

I bianconeri in questi primi test stagionali hanno fatto intravedere buone cose e c’è decisamente ottimismo per il futuro. Manca davvero poco all’inizio del campionato e farsi trovare pronti sarà necessario per effettuare una partenza lanciata e installarsi subito ai primi posti della classifica.

Il calciomercato però tiene banco in questo mese di agosto e non bisogna dimenticare che ci sarà tempo fino alla fine del mese per portare a termini le operazioni, sia in entrata che in uscita. Cosa succederà nelle prossime settimane? I tifosi attendono con ansia novità. Non ci sono dubbi sul fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà trovare dei rinforzi in ogni zona del campo.

“C’era già un accordo Juventus-Barcellona per il prestito di Kessiè”

La giornalista spagnola Marta Fernandez di “Diario SPORT” ha parlato ai microfoni di TVPlay-Calciomercato.it della trattativa che ha visto la Juventus vicina all’acquisto del centrocampista Kessiè. Un affare poi sfumato visto che il calciatore ha deciso di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita.

“La Juventus era assolutamente pronta a prendere Kessié e aveva già trovato un accordo con il Barcellona per un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 15-20 milioni. Il giocatore però preferiva andare in Premier League, dove c’era un interesse del Tottenham che però non si è mai concretizzato. E così il Barcellona ha accettato i 15 milioni di euro dell’Al-Alhi per una cessione a titolo definitivo”. C’è un po’ di delusione tra i tifosi per questo acquisto mancato ma non ci sono dubbi sul fatto che i bianconeri ora guarderanno altrove per rinforzarsi.