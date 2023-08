Kessié-Juventus, la telenovela ora è finita: fissate le visite mediche

Kessié-Juventus, la telenovela ora è finita. Il centrocampista ivoriano, obiettivo dei bianconeri sembra, irrimediabilmente, sfumato.

Non soltanto il tema del centravanti è sul tavolo di Cristiano Giuntoli in questi primi giorni di agosto. Nei suoi desiderata Massimiliano Allegri ha messo dentro anche un centrocampista di qualità.

Il centrocampo bianconero rappresenta, al momento, il settore che dà più preoccupazioni. Tutto ruota attorno, ovviamente, a Paul Pogba ed alle sue condizioni di salute. Il campione francese è giunto alla Continassa con una settimana di anticipo rispetto ai primi arrivi dopo le ferie estive. Ha voluto iniziare prima per recuperare il troppo tempo perduto durante la passata stagione.

E il tempo perduto è stato effettivamente troppo ed una settimana non è certo bastata per recuperare. E non è bastato nemmeno il mese successivo per un quasi completo recupero. Si sa già che Pogba salterà la prima di campionato ad Udine, poi il resto è avvolto nel mistero. Ma Allegri ha bisogno di maggiori certezze, soprattutto quando mancano poco più di due settimane all’inizio del campionato.

Occorre pertanto che il mercato porti alla Continassa un profilo di centrocampista gradito a Allegri che sopperisca a questa, momentanea?, mancanza di Pogba. Nel frattempo Franck Kessié ha salutato il Barcellona…e la Juventus.

Kessié-Juventus la telenovela ora è finita

Sembra davvero essere arrivato ai titoli di coda l’inseguimento di Franck Kessié da parte della Juventus. Il centrocampista ivoriano ha scelto infatti di approdare verso altri lidi.

Cristiano Giuntoli si ritrova nuovamente a partire da zero. Dopo Frattesi, passato all’Inter, Milinkovic- Savic sbarcato in Arabia Saudita, ora è la volta di Franck Kessié, ormai da definire ex giocatore del Barcellona. Anche la trattative per il centrocampista ivoriano non è mai stata facile dal momento che sulla testa della Juventus pendeva la spada di Damocle chiamata Premier League, il campionato preferito dal centrocampista.

La Premier League era l’avversario numero uno di Giuntoli. Questo fino a quando non sono arrivati gli arabi dell’Al Ahli. Solita trattativa rapidissima. Mega contratto messo sul tavolo con tanto di ingaggio faraonico e firma di Kessié arrivata in un attimo. Così, dopo Milinkovic-Savic, gli arabi soffiano alla Juventus anche Kessié. L’insider di mercato Matthijs Pog, ci informa, da fonte Catalano Sport, come siano già state fissate le visite mediche per Kessié. Dopodiché il suo passaggio all’Al Ahli diventerà ufficiale.

Pertanto non soltanto il tema del centravanti rimane di scottante attualità in casa Juventus. Anche alla voce centrocampo rimane scoperta perlomeno una casella, anche nel caso che Weston McKennie venga reintegrato. Riprende il lavoro di Giuntoli e intanto il tempo passa.